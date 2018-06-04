В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

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Сеть клиник «
Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала, поэтому «Прайм-стоматология» создала собственную систему подготовки персонала — корпоративный университет.
В состав корпоративного университета входит:
Корпоративный университет — необходимость для молодых специалистов. Благодаря корпоративному университету доктора «Прайм-стоматологии» изучают и осваивают лучшие практики лечения.
Ежемесячно на базе учебного центра «ПРАЙМ» проходят круглые столы по различным тематикам, семинары и мастер-классы. Лекторами выступают ведущие российские и мировые специалисты в области стоматологии, что позволяет накапливать и обмениваться опытом с коллегами по всему миру.
Кроме этого, сеть клиник «Прайм-стоматология» за 13 лет работы сформировала свой собственный преподавательский состав. Девять наставников и пять менторов: кандидаты медицинских наук, преподаватели РязГМУ и ведущие стоматологи региона.
Наставники (более опытные доктора) обучают врачей практическим навыкам. Каждый специалист в «Прайм-стоматологии» проходит обучение по системе наставничества. За ним закрепляется наставник, который обучает доктора современным протоколам лечения.
В сети клиник «Прайм-стоматология» выработана собственная система аттестации и экзаменации докторов, которая позволяет контролировать уровень профессиональной подготовки доктора.
Корпоративный университет помогает клинике поставить развитие сотрудников на постоянную основу.
«В нашей ситуации это — необходимость. Нам нельзя терять темп, нужно постоянно следовать новым тенденциям в лечении, изучать инновации и применять их на практике. От этого зависит качество стоматологических услуг, которые мы предоставляем нашим пациентам», — отметили в стоматологии.
Корпоративный университет — это необходимость для динамично развивающейся компании. И «Прайм-стоматология» прикладывает огромные усилия для его развития.
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