Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомобиля?

О ситуации на российском и, в частности, рязанском авторынках журналисту РЗН. инфо рассказал руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей Пальшин. Эксперт раскрыл причины грядущего роста цен, а также назвал сроки, в которые стоит уложиться автолюбителям, чтобы не переплачивать в дальнейшем за новую машину.

За последние годы стоимость автомобиля выросла настолько, что личный транспорт для многих становится предметом роскоши, а не средством передвижения. Однако сегодняшние цены — далеко не предел, считают автоэксперты. В ближайшее время стоит ожидать нового повышения, оно будет значительным — на сотни тысяч рублей. Поэтому тем, кто сейчас задумывается о приобретении машины, стоит поторопиться.

О ситуации на российском и, в частности, рязанском авторынках журналисту РЗН. инфо рассказал руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей Пальшин. В автобизнесе он уже более 15 лет, в настоящее время в его подчинении находятся 52 отдела продаж в различных городах страны. Эксперт раскрыл причины грядущего роста цен, а также назвал сроки, в которые стоит уложиться автолюбителям, чтобы не переплачивать в дальнейшем за новую машину.

Авторынок вчера, сегодня, завтра

В 2022 году россияне наблюдали обвал автомобильного рынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за весь 2022 год дилеры продали 687 370 легковых и легких коммерческих автомобилей — почти на миллион меньше, чем годом ранее. Схожие данные предоставляло и аналитическое агентство «Автостат»: в 2022 году россияне приобрели на 58,7% новых легковых автомобилей меньше, чем в 2021. Основными факторами, повлиявшими на рынок, эксперты называли западные санкции, разрыв логистических цепочек и рост цен.

В 2023 году авторынок «пришел в себя», а в 2024 — практически достиг докризисных показателей. Это наглядно показывает емкость рынка: в «досанкционном» 2021 году она составляла 3,32 трлн. руб., в провальном 2022 — 1,57 трлн. руб., на подъеме в 2023 — 3,37 трлн. руб., а в первом полугодии 2024 — уже 2,59 трлн. руб.

Если говорить о количестве реализованных новых авто, за январь-июнь 2024 года в России продано 773 074 легковые машины — в среднем по 130 000 единиц в месяц. Это почти на 86 000 автомобилей больше, чем за весь 2022 год. По Рязанской области статистика 2024 года выглядит так: 1 100 — 1 200 легковушек в месяц — цифры сопоставимы с 2021 годом (для примера: май 2021 года — 1 154 автомобилей, июнь 2021 года — 1 324 автомобилей). В июле 2024 года, по словам автоэксперта Андрея Пальшина, в ГК «Автоимпорт» был установлен абсолютный рекорд по количеству проданных машин за всю историю работы компании.

Если сделать скидку на текущую политическую и экономическую ситуацию, то в моменте картина авторынка может показаться вполне жизнерадостной: рекордные продажи, приемлемые (точнее — уже ставшие привычными) цены, реально широкий выбор марок и комплектаций — понимаем, что это не европейские модели, но все же ассортимент восстановлен. Однако эксперты автомобильной отрасли отчетливо видят предпосылки для скорого и весьма существенного повышения стоимости авто, а значит, и стремительного падения объема продаж.

Андрей Пальшин назвал три фактора, которые заметно повлияют на авторынок в ближайшие месяцы. Это повышение ключевой ставки и, как следствие, ставок по автокредитам, удорожание мировой логистики и повышение тарифов утилизационного сбора.

Переплата за новый «утиль»

Грядущее повышение утилизационного сбора может серьезно снизить доступность личного транспорта из-за его подорожания, считают эксперты. Проект постановления правительства уже есть, велика вероятность, что он будет принят и вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Наиболее массовый сегмент — это автомобили с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литров.

Сейчас ставка утильсбора на них составляет 300 600 рублей, с 1 октября повысится до 556 200 рублей — почти в два раза.

Дальше планируется ежегодная индексация — новое повышение грянет уже спустя три месяца — в январе 2025 года. К 2030 году сумма станет фантастической — 1 172 400 рублей.

Для мощных машин цифры еще более пугающие.

Например, для авто с моторами от 3,0 до 3,5 литров сумма сбора вырастет в этом году с 970 000 рублей до 1 794 600 рублей, а к 2030 году — до 3 783 400 рублей.

Не сложно догадаться, что разница между действующей и будущей ставкой автоматически приплюсуется к стоимости автомобиля.

По задумке инициаторов повышения ставок, эта мера вынудит зарубежных (читай китайских) автопроизводителей перенести концерны на территорию нашей страны, поскольку локализованным в России брендам компенсируют утильсбор. Таким образом, государство получит новые рабочие места и дополнительные доходы в виде налоговых отчислений. Сейчас в России представлено 57 марок из Поднебесной. При этом производство полного цикла в стране ведет только Haval. Некоторую активность проявляют Chery, JAC и Changan, однако претендовать на льготы по «утилю» они пока не могут.

Сколько стоят деньги?

Фактор, напрямую влияющий на ценовую политику — это повышение «стоимости денег». И, если рост утильсбора в основном сказывается на иномарках, то данный пункт бьет и по российскому автопрому. Так, LADA Vesta в 2020 году стоила порядка 700 000 рублей, сейчас — в два с лишним раза больше. Как это работает — объяснил автоэксперт.

«Представим, LADA собрала машинокомплект, это еще даже не машина, а деньги в ней уже задействованы и работают. Это банковские заемные деньги — в среднем под 20% годовых. Потом машина произвелась, встала на склад, постояла, поехала к дилерам — в итоге прошло два-три месяца. На машину „накапали“ проценты. При этом каждый поставщик, который делает ту или иную деталь, скажем, фару, тоже берет деньги в банке, потому что бизнес в России, как правило, работает на развитие, большинство привлекают заемные средства. Таким образом, себестоимость возрастает у завода-производителя деталей, далее — у „АвтоВАЗа“, потом — у дилера в ожидании покупателя», — пояснил Андрей Пальшин.

С иномарками — та же картина. Российское юрлицо берет деньги у банков-партнеров, заказывает машинокомплекты, ждет доставку, какое-то время занимает оформление документов. В среднем «деньги работают» два-три месяца, за которые к начальной стоимости «набегает» плюсом 3,5-4,5%. Кроме того, с каждым годом дорожает мировая логистика — увеличиваются тарифы на перевозку.

Кредитная история

В конце июля совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Это говорит о том, что инфляция ускорилась и превышает прогнозные значения.

С увеличением ключевой ставки Центробанка коммерческие банки стали закономерно поднимать ставки по автокредитам — до 27-30% годовых. При этом ужесточаются требования к заемщикам — их платежеспособность проверяют все тщательнее, поскольку наблюдается рост просроченных кредитов.

«Если бы на дворе был 1992 год, взять автомобиль под 30% годовых было бы за счастье — тогда темпы инфляции измерялись тысячами процентов. Но сейчас ситуация иная, и повышение ставок по автокредитам будет весьма ощутимым для покупателей», — прокомментировал Андрей Пальшин.

Также нельзя не отметить, что уже возникли проблемы с льготным кредитованием, под которое попадали многие отечественные модели. Если раньше государственные средства могли покрывать до 20% стоимости машины, то сейчас лимиты этой поддержки закончились. И это неудивительно, у страны есть задачи, требующие больших денежных вливаний «здесь и сейчас». Дилерам остается ждать возобновления льготной программы кредитования, однако решение по ней еще не принято.

Выходом могут стать программы лояльности, которые предлагают некоторые китайские бренды, среди них Chery, Changan, Haval, EXEED, OMODA, JAECOO. У этих производителей есть так называемое «субсидирование кредита», когда они сами доплачивают за клиента проценты банку. Таким образом, получается, что автолюбитель берет кредит всего под 7-8% годовых. Однако, как долго будет действовать этот бонус, никто не знает.

«Когда китайские производители стали активно заходить на наш рынок, многие думали, что они создадут какой-то союз, договорятся о ценах и будут продавать очень дорого. Но мы видим, что этого не произошло. Наоборот, марки неистово бьются между собой, привлекают клиентов скидками и акциями, это настоящая живая конкуренция, что на руку покупателям», — поделился Андрей Пальшин.

Нет времени ждать

Итак, в ближайшее время автодилеры ожидают большой спад продаж из-за увеличения стоимости машин. Наиболее значительное удорожание будет продиктовано возросшим утильсбором. При этом, как пояснил Андрей Пальшин, повышение не будет резким — рост будет постепенным, растянутым на два месяца, и — малозаметным.

«Основную волну повышения мы ожидаем в конце сентября-октябре. Хотя уже сейчас цены начали плавно расти. Делается это хитро, человек может даже не замечать, как это происходит, по принципу „два шага вперед — один назад“. Например, поднимают цену на 3% и тут же дают скидку в 3%. Проходит месяц, к стоимости привыкают, скидку отменяют. Или выходит рестайлинг автомобиля, у него цена выше. Или происходит изменение комплектации — производитель три опции добавляет, одну убавляет, при этом повышает на сумму, превосходящую себестоимость изменений. Но покупатель воспринимает это не как повышение, а как обновление. А старую комплектацию в дальнейшем убирают», — рассказал автоэксперт.

Дилерам невыгодно держать на своих площадках нераспроданные машины. Чтобы ввиду грядущих перемен избежать перезатоваривания складов, они уже сейчас сокращают объемы поставок, а также предлагают всевозможные акции, чтобы привлечь покупателей. Так что тем, кто планировал покупку автомобиля, скажем, на осень, стоит поторопиться с решением.

«У нас в компании работает порядка двух тысяч сотрудников, все они в той или иной степени эксперты. В прошлом месяце активизировались запросы на машины с их стороны. И это подтверждает, что ждать лучшего в ближайшее время не приходится. Утильсбор растет, «стоимость денег» растет, логистика и автокредиты дорожают, старые автомобили ветшают и требуют все больше вложений в ремонт. Поэтому если покупать машину — то прямо сейчас, в начале августа, не дожидаясь 1 октября. На данный момент у дилеров еще полные склады, есть выбор марок, комплектаций и цветов. Скоро это может закончиться, — заключил Андрей Пальшин.