Унылое однообразие. Когда Рязань избавится от «хрущевок»

Каждый, кто живет в России, знаком с «хрущевками» — однотипными и мрачными домами, от которых веет безнадежностью и отчаянием. В 60-х «хрущевки» стали для множества семей долгожданной возможностью начать новую жизнь в собственной квартире. Сегодня холодные и неприветливые «хрущевки» напоминают шрамы на лице любого города. В 2017 году московские депутаты обратились к мэру Собянину с предложением снести последние несколько десятков домов этого класса.

По мнению аналитиков, пятиэтажки уже не спасет никакой капитальный ремонт и реконструкция. В Москве такая реновация возможна, в городе действует программа расселения жителей домов первой волны индустриального домостроения. Она работает уже более 20 лет и за это время было снесено более 1 700 пятиэтажек. На данный момент в столице осталось 75 домов, которые должны демонтировать до 2018 года.

Мы решили выяснить, возможно ли перенять столичный опыт в Рязани, а также вспомнить об истории самого масштабного проекта в истории советской архитектуры.

Борьба со сталинской архитектурой и индустриализация

Лицом советской архитектуры 40-х и 50 х годов были величественные сталинские дома. Изысканные барельефы на фасадах, высокие потолки в больших квартирах, широкие окна — достойные жилища для элиты того времени. В Рязани около 60 домов в стиле «сталинского ампира». Из них самые известные располагаются вдоль Первомайского проспекта (построены в период с 1929 по 1936 годы). «Сталинки», построенные после войны тоже расположились в центре: на Урицкого, Циолковского.

В конце 50-х начали появляться дома так называемого переходного типа. Из архитектуры зданий были убраны все изыски, уменьшены жилые площади, но планировки остались прежними. В Рязани такие дома расположены на улицах Подгорной и Свободы.

Фото американского журнала Life, 1963 год

В начале 60-х в городах начался глобальный прирост населения, люди массово переезжали из деревень, но селить людей было некуда, а всевозможные барачные здания и коммуналки были переполнены. Именно в эти года наступил первый период индустриализации и массового домостроения. Появились «хрущевки».

«Считается, что Никита Сергеевич Хрущев, во время поездки в Австрию и Германию вдохновился домами для рабочих. Это социальное жилье называлось „Plattenbau“ (дом, построенный из плит) и возводилось оно в короткие сроки без больших затрат. В Австрии подобные здания имели удобства в виде лифта и мусоропровода. Хрущев загорелся построить подобное жилье в у нас в стране, но архитекторы сказали, что на излишества денег нет, поэтому строить нужно скромно.

В проектах будущих домов лифты убрали, квартиры уменьшили, планировки упростили, фасады сделали примитивными и строгими. Так шла беспощадная борьба со сталинской архитектурой», — рассказал руководитель направления загородной недвижимости и новостроек RZN.info Денис Абраков.

Типичный человек в типичных обстоятельствах

Во время XX съезда КПСС в 1956 году было решено положить конец жилищному дефициту за 20 лет. Хрущев был намерен обеспечить квартирами каждую советскую семью. Первый секретарь написал доклад «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». В нем было указано, что главные критерии строительства новых зданий — это рациональное использование пространства и экономичность.

Новые дома должны были подойти каждой советской семье. Архитекторы принялись за работу, результатом которой стал каркасный блочный дом. Каркас должен был возводиться из железобетона, а панели для этих домов изготавливаться прямо на строительной площадке.

Любопытно, что серию блочных домов советские архитекторы представляли на выставке в Нью-Йорке «USSR exhibition» в 1959 году, как инновационное достижение.

Отдел «Жилищного строительства». Экспозиция «Жилищное строительство в Юго-Западном районе города Москвы». Посетители изучают макет новейшего советского панельного дома - «Хрущевки»

Посетители могли увидеть аккуратные минималистичные панельные дома, эргономичные планировки с миниатюрными комнатами и кухнями, где есть все самое необходимое. По задумке авторов «хрущевки» — это проект глобальной типизации. Вся строгость и четкая структура зданий, позволяла не только ускорить производство, но и дать возможность советским людям почувствовать себя в равных условиях.

Никто ничем не выделялся, одни и те же планировки, интерьеры, мебель. Эта тенденция типизации растянулась на много лет и осталась в строительстве и после того, как перестали возводить «хрущевки». Вспомним, как в 1975 году Рязанов высмеет всеобщую одинаковость улиц (даже их названий), домов, квартир, мебели в «Иронии судьбы».

Было очевидно, что при такой глобальной и динамичной застройке, качество домов будет скверным, эксплуатация самих зданий составит около 25 лет. Но люди были так счастливы, что обрели свой собственный угол, что на детали в виде плохой звуко- и теплоизоляции никто не обращал внимания. К тому же авторы проекта изящно преподносили недостатки такого жилья как достоинства.

Один из самых примечательных примеров советского маркетинга в области недвижимости — анимационный ролик о кухне нового поколения площадью 5 кв.м. В видео архитекторы заявляют, что это эргономичное пространство, где у хозяйки, всегда все под рукой и не нужно совершать лишних телодвижений.

«K-7». Синтез европейской архитектуры и американского конвейера

В 1964 году в СССР был зафиксирован рекордный ввод жилья за всю историю Советского Союза — около 90 млн кв. метров. Дома этого периода делились на серии, которые отличались количеством этажей, стройматериалами (кирпич или панели).

Самую известную серию «хрущевских» домов «K-7» спроектировал советский инженер Виталий Лагутенко, дедушка фронтмена группы «Мумий тролль». «Лагутеновки», как их стали называть позже, это типичные дома 60-х: пятиэтажные, панельные, без балконов, лоджий и подвалов. Они собирались словно конструктор по каркасной системе без раствора.

«K-7» строила комплексная бригада, которая работала в три смены. Параллельно с монтажниками работали штукатуры, столяры, сантехники и электрики. Революционная технология строительства и короткий производственный цикл позволяли построить такой дом всего за 12 дней.

Серия «K-7″ стала одной из самых масштабных и была поставлена на конвейер. В стране было возведено 402 завода (ДСК) по производству железобетонных конструкций и 200 площадок полигонного типа.

Стандартный портрет квартиры в „хрущевке“ выглядит так: совмещенный санузел, высота потолков 2,48 м, метраж однокомнатных квартир от 31-33 кв. м, двухкомнатных от 30 до 48 кв. м, „трешки“ около 60 кв.м. В качестве бонусов, в квартирах были предусмотрены маленькие кладовые и встроенный под окном морозильный шкаф, в котором зимой можно было хранить продукты.

Фото американского журнала Life, 1963 год

Воспоминания тех, кто жил в „хрущевке“ еще в советское время, звучат тепло и ностальгично. Обычно о минусах никто не вспоминает, кроме того, что все комнаты были проходными и уединиться было негде. А через тонкие стены можно было перестукиваться с соседями.

Жизнь в „хрущевке“ сегодня не кажется такой поэтичной. Я прожила в таком доме два года и вспоминаю этот период жизни далеко не с нежностью и трепетом. На кухне все действительно находилось на расстоянии вытянутой руки. Дотянуться со стула можно было до всего, кроме холодильника. Потому что он помещался только в прихожей. Сквозь тонкие стены можно было узнать о всех новостях соседей, притом не нарочно, поэтому постоянно включенная музыка становилась моим верным спутником.

Помимо постоянно подтекающих по весне стен и развлечений со старинным газовым котлом, главным моим воспоминанием остается невыносимый холод. Обогреватель работающий на полную мощность, пижама, шерстяные носки, плед — только такая комбинация позволяла жить дома зимой. Одним из главных лайфхаков, который я вынесла — перед сном, нужно греть на обогревателе пижаму. Летом обратная ситуация — невыносимая жара, которую можно пережить только в обнимку с водой со льдом и под вентилятором. А когда наступило то самое роковое дымное лето 2010 года, мне казалось, что до осени я просто не доживу. Конечно, может показаться, что я утрирую, но в 2017 году в „хрущевках“ определенно не самые лучшие условия для жизни.

Будущее «хрущевок» в Рязани

Согласно данным первого издания справочника „Недвижимость Рязани“. Вторичный рынок», жилой фонд, построенный в период с 1960 по 1969 год, составлял 24,2% от общего объема жилья. Больше половины домов-шестидесятников в Рязани — кирпичные (21,5%) и панельные (15,2%) пятиэтажки. Девятиэтажные «хрущевки» у нас строили реже, и это логически обосновано — чем ниже дом, тем меньше затраты на его содержание, к тому же не нужен лифт и мусоропровод.

«Хотя самый масштабный ввод жилья в стране был в 1964 году, в Рязани он пришелся на 1961 год. Тогда в Рязани построили 111 многоэтажек, после этого в год появлялось не больше 60 зданий, — отмечает Денис Абраков.

Самая глобальная застройка «хрущевками» была в Горроще (29%) в центре (28,5%) и Приокском (16,8%). Остальные дома расположились на Московском, в Дашках, Дягилево и Соколовке.

Фото американского журнала Life, 1963 год

«За полвека в Рязани не была снесена ни одна «хрущевка». В начале нулевых шла речь о том, чтобы надстраивать такие дома. Но осуществить эту затею не удалось», — объяснил Денис Абраков. «Подсчитать сколько людей сегодня живет в таких зданиях не представляется возможным, так как число зарегистрированных людей в квартире, как вы понимаете, не соответствует количеству реально живущих. Снос «хрущевок» в Рязани также осуществить невозможно по ряду причин.

Во-первых, в городе нет достаточных площадей маневренного фонда, которые позволили бы временно расселить людей. К тому же снос потребует огромных инвестиций. Представьте: 40 квартирную пятиэтажку, даже если каждой семье предоставить по двухкомнатной квартире на вторичном рынке, то только на эти цели у девелопера уйдет как минимум 100 миллионов. В Москве есть централизованная программа расселения, да и финансовые возможности двух субъектов федерации не сопоставимы. Для Рязани снос «хрущевок» пока слишком дорогое удовольствие».

На сегодняшний цены на квартиры в рязанских «хрущевках» растут стремительнее остальных. На многих сайтах недвижимости в Рязани отмечают, что спрос на советское жилье не падает. Так как большинство таких домов находится в обжитых районах города, кроме того они неприхотливы в обслуживании и ремонтопригодны, поэтому прослужат еще несколько десятков лет. Аналитики также считают, что часть покупателей скорее предпочтут маленькой студии в новостройке, расположенной где-нибудь в поле, однушку в «хрущевке» за сопоставимую цену.

Прототип «хрущевки» в Германии

Выходит, пока столица без колебаний избавляется от «хрущевок» в пользу прогрессивного жилья, регионы обречены нести этот мрачный, унылый шлейф советской индустриальной архитектуры, уходящей в небытие. Но наши люди, привыкшие за неимением альтернатив использовать то, что есть, несут его позитивно, покупая квартиры, делая ремонты и высаживая под окнами цветы, как это делали их бабушки почти полвека назад.

Дарья Козырь