У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

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Нарядная елка — один из главных атрибутов наступающего Нового года. Ежегодно в преддверии праздника эти деревья занимают самые видные места не только в жилищах россиян, но и на главных площадях в селах, деревнях и городах.
В 2019 году в Рязани 22-метровую новогоднюю елку, купленную на средства спонсора, традиционно разместили на площади Ленина. В администрации города сообщили, что на нее не потратили ни копейки, но стоимость новогоднего дерева назвать не смогли.
Собственный источник РЗН. инфо рассказал, что без учета елочных игрушек, искусственная ель обошлась в 1 миллион 600 тысяч рублей.
Налюбовавшись ей, РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.
Кемерово
Кемеровская елка засветилась не только в прямом, но и в переносном смысле — о ней рассказали на многих федеральных СМИ. В этом году она оказалась в центре внимания из-за высокой стоимости — 18 миллионов рублей. Таким образом городские власти заменили старую ель, прослужившую 11 лет. В передаче «Вечерний Ургант» отметили, что кемеровская елка обошлась в три раза дороже главной елки страны.
«Спил в Кемеровской области делается по особой технологии. Сначала спил, потом несколько распилов. Потом снова спил, потом большой распил, а потом лесники идут в лес, находят елку и рубят ее уже топором», — отметил ведущий Иван Ургант.
Сетевому изданию
Фото: группа ВКонтакте «6 рукопожатий Кемерово»
Вероятно, высокая стоимость елки обусловлена тем, что в ее ветки встроено около 240 тысяч диодов синего, красного и белого цветов, которые могут менять цветовую гамму и рисунок. Высота искусственной ели — 25 метров, что на пять метров выше елки, которую
Брянск
В отличие от кемеровских, брянские власти оказались менее расточительными при выборе главной городской елки. На покупку живого дерева они потратили семь тысяч рублей, не считая елочных украшений и игрушек. Брянская администрация
«Опасаясь, что разросшиеся корни дерева повредят фундамент здания, хозяева предложили забрать елку для украшения города к новогодним праздникам», — говорится в сообщении. В начале декабря 14-метровую елку установили в сквере имени Карла Маркса, в центре законсервированного на зиму фонтана.
Фото: Брянская городская администрация
Суздаль
На покупку и установку главной елки Суздаль в этом году не потратил ни копейки бюджетных денег. По информации официального сайта администрации города, новогоднюю красавицу городу
Собянин пообещал не оставить этот вопрос без внимания. Ель установили 18 декабря на площади Торговой. Доставку и монтаж выполнила подрядная организация по поручению правительства Москвы.
Фото: Администрация Суздаля
Калуга
В Калуге главную новогоднюю елку купили дешевле в три раза, чем планировали. Изначально из бюджета города
Искусственную ель высотой 22 метра установили на площади Старый Торг и украсили синими, красными, золотыми шарами и колокольчиками из пластика. Всего — 920 штук. Верхушку украсила восьмиконечная звезда.
Фото: группа ВКонтакте «Калуга»
За внешний вид ели калужане в соцсетях окрестили ее «главным конусом Калуги». Также горожане возмутились тем, что символ Нового года перенесли с прежнего места проведения праздника — площади Театральной — на парковку перед областной администрацией. Однако позже появилась информация, что в привычном для калужан месте елку также установят.
Фото: PRessa40.ru
Тула
В 2019 году тульская елка заняла 6 место в рейтинге самых высоких елок в городах России по версии
Из документов закупки следует, что она не является новой, и власти города выделили деньги только на сборку, оформление, ремонт и демонтаж конструкции. Ель украсили около пяти тысяч новогодних шаров, гирляндой длиной более двух километров и пятиконечной красной звездой.
Фото: группа ВКонтакте «Тула»
Саранск
Саранской новогодней елке в этом году исполнилось пять лет. В 2014 году на ее покупку из городского бюджета
Фото: Администрация Саранска
Воронеж
В начале 2017 года воронежская елка попала в Книгу рекордов России как самое высокое в стране новогоднее искусственное дерево. Высота ели — 26 метров. Кроме того, у нее есть свое название — «Снежная королева». На сайте
Главная елка Воронежа могла обойтись городскому бюджету в 7,2 миллиона рублей, но в последний момент выигравший аукцион подрядчик отказался от контракта, и дерево установили на средства спонсора. После праздников он передал елку вместе с новогодним убранством в собственность города. Так, с 2016 года облик «Снежной королевы» остается неизменным.
Фото: группа ВКонтакте «Настоящий Воронеж»
В этом году она традиционно украсила площадь Ленина. На установку из бюджета потратили 1,83 миллиона рублей. Ель украсила иллюминация, более трех тысяч шаров разного диаметра, снежинки и огромная 14-конечная звезда.
Пенза
Главную елку, украсившую Пензу, купили в 2016 году. По информации «
Конструкция обошлась бюджету в 2,3 миллиона рублей. Кроме того, к ней приобрели украшения, элементы иллюминации и ограждения.
Фото: pravda-rews.ru
Общая сумма покупки составила чуть более пяти миллионов. По данным издания, кроме бюджетных средств, часть суммы предоставил парк имени Белинского (на его балансе находится елка), а также спонсоры. На установку всей праздничной конструкции на площади Ленина потратили 440 тысяч рублей. По мнению издания, «по красоте пензенская елка ничуть не уступает иногородней».
Липецк
В Липецке главную городскую ель высотой 24 метра установили на площади Петра. Как сообщается на сайте администрации города, на ее украшение потребовалось три с половиной километра гирлянды и порядка 600 шаров.
Наряд обещали дополнить игрушками в виде конфет. На верхушку искусственной ели поместили «Полярную звезду». По данным липецкого «
Фото: Липецкая городская администрация
В этом перечне рязанская елка ничем особенным — ни стоимостью, ни высотой, ни внешним оформлением не выделилась, кроме того, что перед открытием «Новогодней столицы — 2020» на нее своевременно не повесили гирлянду. А вот будет ли новая искусственная ель радовать горожан долгие годы — увидим.
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