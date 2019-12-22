У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

Нарядная елка — один из главных атрибутов наступающего Нового года. Ежегодно в преддверии праздника эти деревья занимают самые видные места не только в жилищах россиян, но и на главных площадях в селах, деревнях и городах.

В 2019 году в Рязани 22-метровую новогоднюю елку, купленную на средства спонсора, традиционно разместили на площади Ленина. В администрации города сообщили, что на нее не потратили ни копейки, но стоимость новогоднего дерева назвать не смогли.

Собственный источник РЗН. инфо рассказал, что без учета елочных игрушек, искусственная ель обошлась в 1 миллион 600 тысяч рублей.

Налюбовавшись ей, РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.

Кемерово

Кемеровская елка засветилась не только в прямом, но и в переносном смысле — о ней рассказали на многих федеральных СМИ. В этом году она оказалась в центре внимания из-за высокой стоимости — 18 миллионов рублей. Таким образом городские власти заменили старую ель, прослужившую 11 лет. В передаче «Вечерний Ургант» отметили, что кемеровская елка обошлась в три раза дороже главной елки страны.

«Спил в Кемеровской области делается по особой технологии. Сначала спил, потом несколько распилов. Потом снова спил, потом большой распил, а потом лесники идут в лес, находят елку и рубят ее уже топором», — отметил ведущий Иван Ургант.

Сетевому изданию VSE42.Ru глава областного центра Илья Сердюк пояснил, что город ежегодно тратил порядка 300-500 тысяч рублей на то, чтобы подготовить старую елку к празднику, потому было решено заменить ее, «чтобы в дальнейшем избежать лишних затрат».

Фото: группа ВКонтакте «6 рукопожатий Кемерово»

Вероятно, высокая стоимость елки обусловлена тем, что в ее ветки встроено около 240 тысяч диодов синего, красного и белого цветов, которые могут менять цветовую гамму и рисунок. Высота искусственной ели — 25 метров, что на пять метров выше елки, которую устанавливали ранее.

Брянск

В отличие от кемеровских, брянские власти оказались менее расточительными при выборе главной городской елки. На покупку живого дерева они потратили семь тысяч рублей, не считая елочных украшений и игрушек. Брянская администрация сообщила , что 30-летнюю ель привезли из поселка Супонево, где она росла во дворе частного дома.

«Опасаясь, что разросшиеся корни дерева повредят фундамент здания, хозяева предложили забрать елку для украшения города к новогодним праздникам», — говорится в сообщении. В начале декабря 14-метровую елку установили в сквере имени Карла Маркса, в центре законсервированного на зиму фонтана.

Фото: Брянская городская администрация

Суздаль

На покупку и установку главной елки Суздаль в этом году не потратил ни копейки бюджетных денег. По информации официального сайта администрации города, новогоднюю красавицу городу подарил мэр Москвы Сергей Собянин. В июне 2019 года глава администрации города Сергей Сахаров лично обратился к мэру Москвы с просьбой оказать Суздалю при подготовке к 1000-летию любую безвозмездную помощь.

Собянин пообещал не оставить этот вопрос без внимания. Ель установили 18 декабря на площади Торговой. Доставку и монтаж выполнила подрядная организация по поручению правительства Москвы.

Фото: Администрация Суздаля

Калуга

В Калуге главную новогоднюю елку купили дешевле в три раза, чем планировали. Изначально из бюджета города выделили 5 млн 122 тысячи рублей на приобретение дерева, игрушек и елочных украшений. Однако выигравший торги поставщик снизил цену почти до 1 млн 844 тысяч рублей.

Искусственную ель высотой 22 метра установили на площади Старый Торг и украсили синими, красными, золотыми шарами и колокольчиками из пластика. Всего — 920 штук. Верхушку украсила восьмиконечная звезда.

Фото: группа ВКонтакте «Калуга»

За внешний вид ели калужане в соцсетях окрестили ее «главным конусом Калуги». Также горожане возмутились тем, что символ Нового года перенесли с прежнего места проведения праздника — площади Театральной — на парковку перед областной администрацией. Однако позже появилась информация, что в привычном для калужан месте елку также установят.

Фото: PRessa40.ru

Тула

В 2019 году тульская елка заняла 6 место в рейтинге самых высоких елок в городах России по версии ТурСтата . Искусственное дерево высотой 30 метров установили на площади Ленина. На установку главной городской ели потратили миллион рублей.

Из документов закупки следует, что она не является новой, и власти города выделили деньги только на сборку, оформление, ремонт и демонтаж конструкции. Ель украсили около пяти тысяч новогодних шаров, гирляндой длиной более двух километров и пятиконечной красной звездой.

Фото: группа ВКонтакте «Тула»

Саранск

Саранской новогодней елке в этом году исполнилось пять лет. В 2014 году на ее покупку из городского бюджета потратили 4,7 миллиона рублей. В начале декабря искусственное дерево высотой 23,5 метра установили на Советской площади. Ель украсила иллюминация в виде узоров и более 150 разноцветных шаров, а на маковке — восьмиконечная белая звезда.

Фото: Администрация Саранска

Воронеж

В начале 2017 года воронежская елка попала в Книгу рекордов России как самое высокое в стране новогоднее искусственное дерево. Высота ели — 26 метров. Кроме того, у нее есть свое название — «Снежная королева». На сайте Вести Воронеж рассказали, что «Снежную королеву» в городе устанавливают с 2016 года.

Главная елка Воронежа могла обойтись городскому бюджету в 7,2 миллиона рублей, но в последний момент выигравший аукцион подрядчик отказался от контракта, и дерево установили на средства спонсора. После праздников он передал елку вместе с новогодним убранством в собственность города. Так, с 2016 года облик «Снежной королевы» остается неизменным.

Фото: группа ВКонтакте «Настоящий Воронеж»

В этом году она традиционно украсила площадь Ленина. На установку из бюджета потратили 1,83 миллиона рублей. Ель украсила иллюминация, более трех тысяч шаров разного диаметра, снежинки и огромная 14-конечная звезда.

Пенза

Главную елку, украсившую Пензу, купили в 2016 году. По информации « Аргументы и факты. Пенза », она устанавливается уже в четвертый раз. Высота искусственной ели такая же, как и в Кемерово — 25 метров, но пензенская елка получилась дешевле кемеровской примерно в восемь раз.

Конструкция обошлась бюджету в 2,3 миллиона рублей. Кроме того, к ней приобрели украшения, элементы иллюминации и ограждения.

Фото: pravda-rews.ru

Общая сумма покупки составила чуть более пяти миллионов. По данным издания, кроме бюджетных средств, часть суммы предоставил парк имени Белинского (на его балансе находится елка), а также спонсоры. На установку всей праздничной конструкции на площади Ленина потратили 440 тысяч рублей. По мнению издания, «по красоте пензенская елка ничуть не уступает иногородней».

Липецк

В Липецке главную городскую ель высотой 24 метра установили на площади Петра. Как сообщается на сайте администрации города, на ее украшение потребовалось три с половиной километра гирлянды и порядка 600 шаров.

Наряд обещали дополнить игрушками в виде конфет. На верхушку искусственной ели поместили «Полярную звезду». По данным липецкого « КП », стоимость елки без учета украшений — 1,6 миллиона рублей.

Фото: Липецкая городская администрация

В этом перечне рязанская елка ничем особенным — ни стоимостью, ни высотой, ни внешним оформлением не выделилась, кроме того, что перед открытием «Новогодней столицы — 2020» на нее своевременно не повесили гирлянду. А вот будет ли новая искусственная ель радовать горожан долгие годы — увидим.