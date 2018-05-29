Только работая в команде, можно решить проблемы горожан — герой России Святослав Голубятников

Умение решать наболевшие проблемы, готовность отвечать на самые острые вопросы сразу выделяют Святослава Голубятникова из множества неравнодушных горожан. RZN.info герой России рассказал о том, с чем он идет на праймериз среди потенциальных кандидатов в депутаты рязанской гордумы.

Пустых обещаний не будет

Святослав Николаевич, что вас побудило участвовать в предварительном голосовании и войти в команду «Единой России?»

На выборы, как правило, идут люди со сверхактивной жизненной позицией. А она заключается в неравнодушии ко всему, что происходит вокруг и желании добиться изменений к лучшему.

Еще в в прошлом году ко мне, как к представителю регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и России, обратились жители военного городка Дягилево с просьбой спасти большой парк на территории этого микрорайона от посягательств застройщиков. Я внимательно изучил суть проблемы и обратился за поддержкой в региональное правительство. Меня выслушали и в кратчайшие сроки было принято решение, полностью устроившее рассерженных горожан. Никакого строительства в парке не будет.

Вскоре мои соратники по фонду предложили мне использовать свою энергию и опыт в качестве депутата городской думы. Я обещал подумать и стал размышлять логически. Если ты настроен на позитивные изменения, то нужно работать в сильной дееспособной команде.

Таковой в сегодняшних условиях является только команда «Единой России». Эта партия путинского большинства и имеет большинство в органах власти. А значит, при ее поддержке можно многое изменить в жизни города и округа №17, на территории которого находится Дягилево, одноименный военный городок и часть поселка Приокский.

Но в принятии решения для меня важную роль сыграл и еще один важный пунктик. Я не являюсь членом партии, но в предварительном голосовании «Единой России» могут участвовать как партийные, так и беспартийные, поэтому я решил попробовать свои силы.

В зоне особого внимания

А с какими предложениями вы вышли на внутрипартийные дебаты?

Первая встреча была посвящена увеличению продолжительности жизни. Я сразу заявил, что добиться этого можно лишь с учетом множества факторов, затрагивающих жизнь каждого человека.

Итак, вы просыпаетесь и собираетесь на работу. Но если около дома находится какая-нибудь закусочная или железная дорога, то ваш сон наверняка был прерывистым и тревожным. Вы садитесь завтракать, но необходимо, чтобы пища была здоровой, ее составляющие находились в свободной продаже и реализовывались по доступным ценам.

Ну, а качество медицинского обслуживания (от электронных очередей до современного оборудования) — отдельная проблема. Все замечания и нарекания жителей я предложу для включения в программу партии.

А какова ваша позиция относительно формирования комфортной городской среды?

Дискуссия по этой проблеме была очень жаркой. Люди не стеснялись рассказывать о ситуациях, которые не удается разрешить уже несколько лет. Жители Приокского возмущены наличием брошенного, постепенно разваливающегося общежития на их территории.

Прямо из зала мне задали жесткий вопрос: «Сможете ли вы победить строительную мафию, которая возводит дома, где хочет?» Я ответил «могу», но только абсолютно законным путем, с помощью расторжения сомнительных договоров аренды и изменения видов разрешенного использования земель.

Патриотизм без глянца и пафоса

Ну, а тема патриотического воспитания, которая будет в центре внимания следующих дебатов вам, как боевому офицеру, герою России и многодетному отцу особенно близка?

Вы правы. С 1977 по 1999 год я не пропустил ни одной горячей точки. Жена была со мной на двух войнах. У нас четыре дочери, у двух из них мужья военные, прошедшие вторую чеченскую, возвращение Крыма, Сирию.

Воспитание не квасного, а глубокого патриотизма начинается со школьной скамьи. Нужно четко, понятно и на конкретных примерах объяснять роль России в современном мире, как самого большого по территории государства, у которого нет никаких агрессивных планов. Ведь при таких просторах нам нужно, прежде всего, сделать благодатной и процветающей свою землю, создать условия для поступательного роста населения страны, региона, города.

Если же кто-то попытается ущемить наши интересы, россияне всегда готовы защитить себя и соотечественников, где бы они не находились.

Никто, кроме нас самих, накопившиеся проблемы не решит, будь то краснобай-политик или добрый дядя из-за рубежа. Вопросов к власти немало, но найти на них точные ответы и прийти к разумным решениям можно только работая в команде. В сплоченной команде «Единой России» при тесном взаимодействии с региональным правительством.