То взлет, то посадка... Как проходил первый областной Чемпионат по спорту сверхлегкой авиации

Федерация сверхлегкой авиации существует в Рязани уже несколько лет. Любители авиации летают на парапланах и сверхлегких самолетах. Однако до этого года не было возможности провести полноценные соревнования с получением спортивных разрядов. В мае 2017 года Федерация получила аккредитацию и на аэродроме Панино в Спасском районе наконец-то состоялись первые официальные соревнования.

Они начались вечером в пятницу, когда стих ветер и самолеты смогли подняться в воздух. Пилоты соревновались в точности посадки. Нужно было точно приземлиться на стометровую площадку, выделенную флажками из взлетно-посадочной полосы. Причем, не только коснуться полосы, но и остановиться в пределах этой зоны. Чем ближе к началу площадки приземлялся летчик, тем больше очков он зарабатывал. Все успешно справились с заданием. Первый тур завершился ближе к закату, а с пяти часов утра, пока не поднялся ветер, самолеты снова взлетали для выполнения следующих конкурсных заданий. Требовалось пролететь заданный судьями маршрут, точно уложившись в заранее рассчитанное время и в контрольное время пройти над точкой, где находились судьи. Третье упражнение — полет по кругу на время. Давалось 2,5 минуты и летчикам надо было так рассчитать полет, чтобы приземлиться и остановиться ровно через 2 минуты 30 секунд. За отхождение от времени начислялись штрафные очки.

Днем, когда поднялся ветер и появились восходящие теплые потоки воздуха, самолеты сменились парапланами, для которых, наоборот, ветер и термические потоки — обязательное условие успешного полета.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «полет на дальность» и «полет по треугольнику с возвращением в точку старта». Взлетавший парапланерист находил восходящий теплый поток и используя его летел вперед, стараясь улететь максимально далеко от точки старта. Пока не было достаточно сильного ветра, выполнялся полет по треугольнику: спортсмен выполнял полет по маршруту в виде равнобедренного треугольника и возвращался в точку старта, стараясь приземлиться максимально точно. Яркие крылья парапланов весь день украшали собой голубое небо. А вечером, когда ветер стих, на аэродроме снова зажужжали двигатели самолетов и начался очередной этап соревнований.

«Рязанские летчики мне очень понравились». — Поделилась впечатлениями Ирина Ефремова, судья всероссийской категории, главный судья соревнований, приехавшая на чемпионат из Владимира. — «Все пилоты очень дисциплинированные и хорошо подготовлены. Умело летают. У них нет пока опыта соревнований, но отлетав первое квалификационное упражнение они быстро втянулись. И начали показывать достойные результаты».

По итогам соревнований летчики успешно справились со всеми заданиями, выполнив необходимые нормативы на получение спортивных разрядов и званий.

В дисциплине параплан — парящий полет первое место занял Алексей Голованов, второе — Андрей Шалыгин, третье — Александр Леднев. Среди женщин лучшей признана Елена Шалыгина. Все они получили первый или второй спортивные разряды. В дисциплине микросамолет чемпионом стал Владимир Луканцов, защитивший звание кандидата в мастера спорта. Серебряным призером стал Владимир Юдин, бронзу получил Александр Жуков. Они защитили 1 разряд и частично выполнили нормы на звание КМС.

Фото: Ирина Теущакова и Андрей Доронин