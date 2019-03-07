Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

В Рязань привезли уникальную цирковую программу «Империя львиц». Ее премьера состоится 8 марта. Накануне журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Рязанцам предстоит увидеть групповые акробатические номера воздушных гимнастов, которые работают под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова. По его словам, акробаты-вольтижеры покажут уникальный и опасный трюк — прыжок с 11 метров без страховки.

«Если вы не придете, то больше никогда этого не уведите», — заверил Владимир.

На высоте 18 метров Екатерина Шустова представит акробатические трюки на воздушных полотнах в образе Папессы Иоанны — женщины, которая, по легенде, была Папой Римским.

«Полотна, на которых я работаю, превращаются в одеяния понтифика, производя эффект неожиданной трансформации», — рассказала артистка.

Актуальные и современные цирковые репризы гости услышат от Анатолия Окулова — клоуна-эксцентрика, а героями шуток станут зрители из зала.

«Я не пытаюсь рассмешить людей, а погружаю их в свою историю. Моя задача — обаять всех в зале, поэтому на арене я превращаюсь в так называемого жиголо, — отметил Анатолий. — Чтобы это сделать, нужно идти в ногу со временем. Мое кредо — давать экшен людям».

Главной изюминкой вечера станет выступление заслуженного артиста России, руководителя программы Виталия Смолянца с дрессированными львицами.

Несколько лет назад артист лишился обеих ног, спасая человека на дороге. Однако Смолянец смог вернуться в цирк, чтобы продолжать удивлять и восхищать зрителей своим искусством дрессуры.

«В цирке самое главное — любить животных, и только тогда они ответят взаимностью. Я разговариваю с ними, как с людьми», — признался дрессировщик.

По его словам, зрители рязанского цирка смогу увидеть уникальный трюк — львиц на задних лапах. Считается, что эти животные агрессивны и не поддаются дрессуре.

Виталий Смолянец также затронул тему условий, в которых содержат животных в цирке. «Я никогда не заставляю животных делать трюки, а подбираю их по мере талантов и возможностей тигров и львов. Никто в цирке не обижает животных, не бьет палками или током. Это бред», — заверил руководитель программы.

Зрителей программы также ждут аттракционы с обезьянами, павианами, лапундерами, пони, лошадьми и охотничьими борзыми собаками.

Шоу «Империя львиц» продлится до 14 апреля. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. Детям до 5 лет по предъявлению документов — бесплатно.