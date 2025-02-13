Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцов

Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанского технологического колледжа и работают в УЖК «Зеленый сад — мой дом» почти полгода.

Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанского технологического колледжа и работают в УЖК «Зеленый сад — мой дом» почти полгода.

«Некоторые наши однокурсники предпочли офис или строительную площадку, а нам предложили должность отделочников в управляющей компании. Мы занимаемся косметическим ремонтом подъездов. До этого у меня не было опыта подобной работы. Максимум — что-то красила. Но в компании „Зеленый сад“ всему научили», — рассказала Олеся.

За прошедшие месяцы Олеся и Софья успели поработать на нескольких объектах. Красили подъезды в домах «Зеленого сада» на Солотчинском шоссе и Первомайском проспекте, обновляли стены коридоров областной прокуратуры. Сейчас наводят красоту в первом подъезде дома на улице Космодемьянской. Второй и третий готовы.

«Девчонки очень аккуратные и старательные, работают с желанием. Недавно пришло сообщение от жильцов дома на Космодемьянской, которые выражают им отдельную благодарность за недавно покрашенные подъезды: „Все супер!“», -- отметил наставник студенток, инженер УЖК Андрей Михайленко.

Студентки продолжают свою работу — уже дошли до пятого этажа. Сейчас их главный инструмент — шпатель.

«Мы расшиваем мелкие трещинки на стенах, потом будем штукатурить, устраняя все неровности. И покраска — последний этап. В косметическом ремонте я не совсем новичок. Например, клеила обои вместе с папой, с друзьями шпаклевала и штукатурила стены в гараже. Работать руками мне в целом нравится», — сказала Софья Конкина.

Софья — одна из немногих девчонок, которые пришли учиться на строительное отделение колледжа полностью осознанно. Ее хобби — рисование карандашом, она мечтает поступить в вуз и стать архитектором. А свое ближайшее будущее связывает с компанией «Зеленый сад»:

«До конца лета точно останусь здесь. Позже после поступления решу, смогу ли совмещать учебу в вузе с работой. Условия работы мне нравятся. Главное, что оплата достойная», — заключила она.