Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Долгожданная новогодняя ночь позади, миновало и 1 января, когда можно было хорошенько выспаться. Но что делать дальше? Впереди еще семь выходных дней, которые нужно чем-то занять. Возможно, некоторые из наших читателей отправились в жаркие страны. Можем только позавидовать. Другие предпочли провести праздники, не выходя из дома, за чтением книг или просмотром новых сериалов и фильмов. Но для тех, кто остался в Рязани и еще не решил, как провести длинные новогодние выходные, мы подготовили краткий обзор мест и мероприятий, которые стоит посетить, чтобы потом было что вспомнить и обсудить с коллегами после возвращения к трудовым будням.

ЛЫЖНАЯ ТРАССА ИЛИ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН

Для любителей активного отдыха, а также для тех, кто истосковался по настоящей зиме с сугробами и горками, в новогодние праздники будет работать спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский». Добраться до него можно как на общественном транспорте от автовокзала «Центральный», так и на личном автомобиле. Подробную схему проезда можно посмотреть здесь . В спортивно-развлекательном комплексе под руководством опытного инструктора можно обучиться катанию на сноуборде или горных лыжах, а также покататься с горки на тюбинге и традиционных лыжах. Комплекс будет работать со 2 по 8 января с 10.00 до 22.00. 4 января в 12 часов в «Семено-Оленинском» пройдет новогодний слалом.

Любители лыжных прогулок могут посетить биатлонный комплекс «Алмаз», расположенный рядом с поселком Варские по адресу: улица Биатлонная, сооружение 3. Со 2 по 5 января комплекс будет работать с 9.00 до 21.00. Если вы планировали встать на лыжи в новом году, то самое время это сделать. На территории комплекса работает прокат. 4 января в 20.00 на трассе «Алмаза» пройдут ночные лыжные гонки. Зарегистрироваться желающие также смогут в этот день.

КАТОК

Покататься на коньках в Рязани в новогодние праздники можно будет на Лыбедском бульваре и в дворце спорта «Олимпийский». С 1 по 8 января во дворце спорта пройдет дискотека на льду — с 21.30 до 23.00. 2 января каток откроется в 14 часов и будет работать ежедневно до 21.15 с перерывами на подготовку льда. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь . Открытый каток на Лыбедском бульваре со 2 января до 15 февраля будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00 с перерывами на подготовку льда. Напоминаем, что на Лыбедском бульваре работает прокат коньков.

ТЕАТР

Со 2 по 8 января рязанский кукольный театр покажет спектакль для взрослых и детей «Были и небылицы Новогодней столицы». Представление посвящено тайнам Новогодней столицы. По сюжету, как только Дед Мороз выбрал Рязань в качестве своей резиденции, в городе начали происходить настоящие чудеса. Своими помощниками он назначил Косопуза, Забаву Путятичну, Авдотью Рязаночку и богатыря Евпатия. Чтобы сохранить и приумножить волшебную силу праздника, они собирают молодую и храбрую дружину. Компанию им в спектакле составили пес Веник и очаровательная Крыса.

Рязанский театр драмы приглашает рязанцев и гостей города со 2 по 8 января посетить спектакль по мотивам русских народных сказок «Три богатыря». Представление поведает о новых приключениях трех русских богатырей. В фойе для гостей состоится встреча у новогодней елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.

В театре на Соборной в новогодние праздники, со 2 по 8 января, пройдет представление по мотивам сказки Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино» и комедия для взрослых «Месье Мазюр» по произведению французского сценариста Клода Манье.

В рязанском областном музыкальном театре со 2 по 6 января и 8 января гостей и жителей города будут ждать на мюзикле в одном действии «Волшебный посох Деда Мороза». В часовой постановке зрители погрузятся в приключения Волчонка, Зайчишки и Лисички, которые сразятся со злодеями за украденный волшебный посох Деда Мороза и постараются вернуть детям Зиму.

В студенческом театре «Переход» 4 и 5 января покажут музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити». После окончания спектакля дети смогут поиграть с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

ЦИРК

В рязанском цирке со 2 по 8 января пройдет новогоднее представление «Елка в Цирке 2». Рязанцам и гостям города предлагают окунуться в сказочное новогоднее путешествие в мир сказок и приключений. Зрителей ждет интерактив со Сказочником и обаятельной девочкой, которая попала в волшебный мир сказок, где все оживает и где сбываются мечты. Талисман 2020 года Король Крыс попытается помериться коварством и изобретательностью с Дедом Морозом. Но организаторы обещают, что как всегда в Новый год добро победит зло, торжество справедливости зажжет огни на елке и все мечты сбудутся.

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАБАВУШКА»

2 января в 12.00 на территории туристического комплекса «Окская жемчужина» пройдет семейный фестиваль «Забавушка». В программе игры и развлечения: дженга, битва мешками, перетягивание каната, метание валенка, бег в мешках, дартс, прыжки через нарты и многие-многие другие. Для гостей фестиваля будет работать площадка «Кузнечный двор», где все желающие смогут сделать сувенир собственными руками. Также пройдут мастер-классы и квесты, конкурсы и лотерея, выступления вокалистов и танцы, катание на собачьих упряжках и шоу богатырей, хоровод вокруг елки и фаер-шоу.

НОВОГОДНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

2 января в 13 часов на Лыбедском бульваре откроются НОВОлимпийские игры по легкой снежной атлетике. Организаторы обещают порадовать гостей праздника ярким и зажигательным театрализованным представлением театра танца «Огни» Рязанского колледжа культуры. Также зрителей ждет новогодняя зарядка, задорные игры, народные состязания и любимые новогодние песни. Участникам предстоит бег с препятствиями, хоккей, снежный бой и другие спортивные состязания. В 16 часов на Лыбедском бульваре состоится празднование зимнего дня ВДВ.

ФЕСТИВАЛЬ ГЛИНТВЕЙНА

Изображение взято с сайта Pixabay

3 января в 16 часов на Лыбедском бульваре пройдет гастрономический фестиваль «ГлинтФест», где можно будет отведать пряников и согреться безалкогольными глинтвейнами, подготовленными рязанскими предприятиями общественного питания. На празднике зрители смогут поучаствовать в новогодних играх и мастер-классах.

ШОУ-ПРОГРАММА ОТ ТНТ

4 января на Лыбедском бульваре в 17.00 состоится шоу-программа от ТНТ. Выступят звезды ТНТ Стас Ярушин, известный по сериалу «Универ» и Владимир Селиванов, он же Вован из «Реальных пацанов». Организаторы сообщили, что артисты везут в Рязань свою большую музыкальную программу, поэтому все гости праздника увидят сразу два полноценных концерта. В течение всего мероприятия на площадке будут работать интерактивные развлечения от телеканала ТНТ, где самые активные участники гуляний получат новогодние подарки.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ И СВЕТА

Изображение взято с сайта Pixabay

5 января в Лесопарке в 10.00 состоится хоккей в валенках, в 13 часов — фестиваль «Рязанский валенок». Кроме того, с 5 по 7 января в рязанском Кремле и на Лыбедском бульваре пройдет Всероссийский фестиваль огня и света. Жителей и гостей Рязани на открытых площадках города ждут световые номера и огненные шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Лучшие фаер-коллективы России покажут зрителям завораживающие представления огненного и светового искусства. Начало в 17.00

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

Изображение взято из группы «Дни джаза в Рязани 2020»

6 января в МКЦ в 17.00 откроется фестиваль « Зимние дни джаза в Рязани ». В концерте примут участие эстрадный оркестр ДК Приокский под управлением Максима Бабия (Рязань), Элла Хрусталева и вокальный квартет Мама Jazz (Рязань), Виталий Кись & этно-фьюжн проект «Груня» (Москва), Группа Feelin’s (Рязань) и Boris Savoldelli (Италия) и другие музыканты — гости новогодней столицы России. В программе — уникальные прочтения любимых русских музыкальных тем, авторские композиции, оригинальное слияние народных музыкальных традиций с различными направлениями современной музыки — funk, acid-jazz, house, lounge и традиционный джаз. По словам организаторов, концерт является презентацией фестиваля «ЕсенинJazz», который впервые пройдет летом 2020 года в Рязанском регионе. Вход по приглашениям. Бесплатное приглашение можно получить у стойки администратора МКЦ. Количество приглашений ограничено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПРОЕКТА «РЯЗАНЬ — НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2020»

7 января на Лыбедском бульваре в 14.00 заработает интерактивная программа «Свет рождества», а в 16 часов состоится официальное закрытие проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Гостей праздника ждет концертная программа с участием рязанских творческих коллективов.