Из-за погоды перенесли некоторые мероприятия «Новогодней столицы»

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В рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020» пройдет несколько спортивных мероприятий.
В субботу, 4 января, в СРК «Семено-Оленинский» состоится «Новогодний слалом». Начало в 12:00, регистрация участников в этот же день.
В 20:00 4 января в биатлонном комплексе «Алмаз» в Варских пройдет «Ночная лыжная гонка». Зарегистрироваться желающие также смогут в этот день.
Из-за погоды некоторые мероприятия перенесли. В частности, это касается «Синхронного моржевания» и «Зимнего Рыбатлона». Они состоятся 23 февраля и 25 января соответственно.
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