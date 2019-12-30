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13:49, 30 декабря 2019 154
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Из-за погоды перенесли некоторые мероприятия «Новогодней столицы»

Из-за погоды перенесли некоторые мероприятия «Новогодней столицы»

В рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020» пройдет несколько спортивных мероприятий.

В субботу, 4 января, в СРК «Семено-Оленинский» состоится «Новогодний слалом». Начало в 12:00, регистрация участников в этот же день.

В 20:00 4 января в биатлонном комплексе «Алмаз» в Варских пройдет «Ночная лыжная гонка». Зарегистрироваться желающие также смогут в этот день.

Из-за погоды некоторые мероприятия перенесли. В частности, это касается «Синхронного моржевания» и «Зимнего Рыбатлона». Они состоятся 23 февраля и 25 января соответственно.


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