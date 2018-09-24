Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

За курсами иностранных валют следят не только финансисты, но и путешественники. Действительно, тенденции роста доллара и евро к рублю в течение последних лет заставляют российских туристов серьезно понервничать.

Но пока одни подсчитывают курсовую разницу, другие ищут способы, которые позволят им сэкономить.

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Совет 1. Ловите скидки

Одна из крупных статей расходов — непосредственно перелет. Рассчитывать на бесплатные авиабилеты могут, разве что, часто летающие туристы — участники бонусной программы того или иного перевозчика. Но это отнюдь не значит, что остальным приходится платить по полной стоимости. Периодически авиакомпании устраивают акции и распродажи. Именно в эти моменты билеты можно ухватить буквально за полцены.

Как ловить скидки и акции? Так же, как и в обычных магазинах — постоянно отслеживать цены и предложения, а еще лучше — подписаться на рассылки интересующих вас авиакомпаний. Есть и специальные сайты и группы в социальных сетях, которые делают эту работу и публикуют информацию.

Но учтите, вы должны быть готовы сразу бронировать такие билеты. Акции проходят очень короткое время, а количество мест обычно ограничено, так что важно успеть попасть в число счастливчиков.

Совет 2. Избегайте праздников

Не секрет, что на праздники стоимость путешествий возрастает. Касается это не только авиабилетов, но и проживания. На Новый год номер в отеле почти в любой точке света обойдется вам в два-три раза дороже, на майские праздники дешевые предложения туристы разбирают заранее. Скачки цен наблюдаются и при проведении крупных и востребованных фестивалей, таких как, к примеру, Oktoberfest в Германии. Так что всегда обращайте внимание на праздничные даты и крупные события, которые приходятся на ваш отпуск.

Если говорить о сезонах, то дешевле путешествовать в межсезонье: так вы поймаете неплохую погоду и невысокие цены, а толпы туристов не помешают вам наслаждаться местными достопримечательностями.

Совет 3. Ищите бесплатный вход

Экскурсии — недешевое удовольствие. Но и на них можно неплохо сэкономить. Хотите получить общую информацию о городе, в который направляетесь, — закажите одну обзорную экскурсию. Все остальные визиты несложно спланировать самостоятельно.

До большинства туристических мест ходит общественный транспорт. Можно добраться самим на арендованном автомобиле. Это выйдет гораздо дешевле. Тем более, что доступ ко многим интересным достопримечательностям бесплатный. Например, в Лондоне не нужно платить за посещение музеев и галерей, в знаменитый Рейхстаг в Берлине также можно попасть, не заплатив ни цента, — по предварительной записи на экскурсию на официальном сайте. Бесплатен вход во многие европейские церкви — памятники архитектуры. Список этот можно продолжать долго.

Мало того, некоторые платные музеи практикуют свободный вход в отдельные дни. Так можно сэкономить 10-20 евро, просто подгадав под нужную дату. Можно воспользоваться скидкой, если вы попадаете в одну из льготных категорий (пенсионеры, дети, студенты), — всю эту информацию можно найти на официальном сайте конкретного музея.

Совет 4. Покупайте туристические карты

Во многих излюбленных путешественниками городах есть специальные туристические карты. Как правило, в их стоимость входит безлимитный проезд в общественном транспорте, посещение отдельных достопримечательностей бесплатно или с хорошими скидками и иные специальные предложения. Срок действия карт туриста — один или несколько дней. Цены на них начинаются от 20 евро.

Понять, нужна ли вам карта туриста, просто. Достаточно знать, сколько вы планируете быть в городе и наметить список достопримечательностей и мест, которые вы планируете посетить. Все ценники можно найти в открытом доступе, а нехитрые расчеты позволят понять, сколько вы сможете сэкономить при покупке такой карты.

Совет 5. Готовьте самостоятельно

Самый экономичный способ питаться в путешествии — не питаться трижды в день в ресторанах, а готовить самому. В таком случае имеет смысл арендовать квартиру, где есть кухня. Общественные зоны предусмотрены и во многих хостелах — здесь вы как минимум сможете выпить чай или кофе, разогреть или даже приготовить еду. Останется только сойти с проторенной туристической тропы и найти местный супермаркет с недорогими продуктами. В них можно по доступной цене купить и уже готовые блюда: от салатов до горячего, которое останется лишь разогреть.