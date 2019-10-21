Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Так уж сложилось, что без современных технологий свою жизнь уже не может представить практически ни один человек. С приходом интерактивного телевидения кинотеатры теряют свою актуальность: цифровые сервисы позволяют наслаждаться любимыми фильмами в любом месте и в любое время. Одним из таких сервисов стала мультимедийная платформа Wink от «Ростелекома».

Приложение Wink — это более двухсот телеканалов, тысячи фильмов и сериалов, которые можно смотреть где удобно и как удобно. Пользователи сервиса могут управлять эфиром, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

Кроме того, если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Что это и с чем едят?

Приложение Wink позволяет смотреть фильмы и эфирные каналы на любых устройствах. Скачать его можно на смартфон или планшет под управлением Android или iOS. На стационарных устройствах (компьютер, телевизор) и ноутбуках пользоваться сервисом можно через браузер или Smart TV.

К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств. Так, есть возможность начать смотреть кино, например, на смартфоне, а продолжить на планшете или телевизоре. Помимо этого, если абонент по какой-то причине пропустил интересующую программу по ТВ, восполнить «кинопробелы» можно с помощью архива телепередач.

Для удобства пользователей «Ростелеком» сделал приложение Wink с интуитивным интерфейсом и несколькими разделами. Рубрикатор и понятная навигация позволит быстро и просто найти то, что действительно интересно именно вам.

Тем, кому мало стандартов…

Помимо вышеперечисленного, «Ростелеком» предлагает эксклюзивы в Ultra HD и 4K качестве. Так, в сервисе Wink на 600 кнопке расположился единственный в мире канал, посвященный смешанным единоборствам, турнирам и бойцам UFC — UFC ТВ.

Контент на любой вкус? Легко!

При таком разнообразии каналов, фильмов и сериалов в приложении нашлось место и для других материалов. Одним из таких стал раздел «Лекторий», где вниманию зрителя представлены программы о бизнесе, науке, природе и путешествиях. Кроме того, с помощью приложения можно подтянуть английский язык в удобное время и с любого уровня.

Родителям, в свою очередь, не придется беспокоиться о том, что дети целый день будут проводить у телевизора или планшета: сервис позволяет установить ограничение по времени. Кроме того, семейный доступ настраивается так, что ребенок не сможет смотреть весь спектр каналов: в его распоряжении будут только те, что заранее выбрали родители.

Как подключить?

Для подключения к сервису кроме установки самого приложения необходимо создать аккаунт. Сделать это можно любым из трех удобных способов: по телефону горячей линии 8 800 707 80 29, на сайте компании или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».

Чтобы упростить управление услугами, в частности — Wink, «Ростелеком» разработал предложение «Все вместе». С помощью этого пакетного решения можно объединить счета за домашний интернет, интерактивное телевидение и/или мобильную связь и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.

Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдётся дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.