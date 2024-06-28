Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают наиболее эффективными

О том, какие машины выбирают из этого многообразия аграрии нашего региона РЗН. инфо рассказали руководители двух хозяйств из Скопинского и Спасского районов.

Весной и летом для представителей агробизнеса время летит стремительно. Посевная, внесение удобрений, орошение — все необходимые стадии сельхозработ сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Уже через несколько недель в Рязанской области стартует уборка зерновых.

Чтобы собрать урожай эффективно и без потерь, безусловно, нужны квалифицированные кадры, солидные инвестиции, и конечно, высококачественная техника, способная быстро и успешно справиться с поставленными задачами. На отечественном рынке представлено немало интересных моделей комбайнов различных производителей. О том, какие машины выбирают из этого многообразия аграрии нашего региона РЗН. инфо рассказали руководители двух хозяйств из Скопинского и Спасского районов.

Марки, проверенные временем

— При покупке сельхозтехники для нас очень важно, чтобы она была надежной, современной, высокопроизводительной и приемлемой по цене, — считает руководитель сельхозпредприятия «Каде-Агро» Скопинского района Евгений Кирьянов. — В советские времена этим критериям отвечал комбайн Дон-1500Б, который выпускал Ростсельмаш. Уже в 2000-х годах этот производитель стал выпускать комбайны нового поколения под названием ACROS, и они вскоре завоевали репутацию надежных агромашин. Когда встал вопрос обновления парка, мы сделали ставку на эту марку, проверенную временем.

С 2018 года, благодаря сотрудничеству с официальным представителем компании Ростсельмаш на территории Рязанской области ООО «Агрит», хозяйство Кирьянова приобрело несколько единиц сельскохозяйственной техники на выгодных условиях. В 2021 году в «Каде Агро» купили TORUM 785 — высокопроизводительный комбайн для сбора кукурузы.

По мнению Евгения Александровича, преимущества этой модели очевидны.

Во-первых, он дает лучший вымолот зерна и его чистоту. Во-вторых, машина совмещает высокую производительность и экономичность в обслуживании. В-третьих, после уборки кукурузы этим комбайном ее сразу можно отправлять на сушильный комплекс. Кроме того, TORUM 785 отлично работает не только с кукурузой, но и с пшеницей, горохом, соей и гречихой.

— Техника Ростсельмаш нас не подводит, — признает Евгений Кирьянов. Ее эффективная работа позволяет поддерживать оптимальную рентабельность сельхозпроизводства. В прошлом году мы обработали с помощью комбайнов этой компании все пять тысяч гектаров принадлежащей нам земли. Урожай собрали без потерь и реализовали по очень привлекательной цене.

Машина с высоким интеллектом

Процесс уборки урожая становится более комфортным и эффективным при использовании цифровых технологий. Это подтверждает и руководитель крестьянского фермерского хозяйства в Спасском районе Никита Белов.

— У нас на площади 4300 гектаров, где выращивается пшеница, ячмень, горох, лен, работает сразу несколько машин выпускаемых компанией Ростсельмаш , — признается Белов.

Это два комбайна ACROS 595 Plus, TORUM 785, а совсем недавно приобрели Т500, который оснащен сразу несколькими цифровыми помощниками.

Эксперт отмечает, что система обмолота Tetra Processor позволяла деликатно вымолачивать зерно, не травмируя его.

На машине также установлены штатные электронные помощники — информационно-голосовая система Adviser IV, которая позволяет предотвращать поломки агрегатов и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Она обеспечивает удаленный контроль за всеми технологическим процессами. Кроме того, дополнительные электронные системы позволяют осуществить автоматический разворот комбайна.

— Раскидыватель половы можно настроить на ширину до семи метров, — рассказывает Никита Беллов. У комбайна хорошая мощность, отличный объем перерабатываемого сырья, потрясающая скорость выгрузки. Бункер на 10 тысяч литров повышает автономность работы машины, а длина шнека позволяет выгружаться на ходу даже с 11-метровыми по ширине жатками. Кстати, благодаря увеличенной скорости выгрузки до 120 литров в секунду, бункер можно опустошить менее, чем за две минуты.

Глава хозяйства считает, что комбайн Т500 прост в обслуживании, экономично расходует топливо, сочетает небольшие габариты с высокой мощностью двигателя и скоростью косьбы и обмолота, что напрямую влияет на количество и качество зерна.

В честь своего 95-летия Ростсельмаш подготовил для аграриев приятную новость. Официальный дилер компании — «ТЦ Агрит» сообщил РЗН. инфо, что покупатели тракторов серии 2000, могут приобрести их с 10% скидкой, для этого следует отправить заявку до 20 июля. Скидка суммируется с условиями акции Росагролизинга «Выгодное лето», в котором участвует вся продукция компании, а также с субсидиями по государственным программам. Так что у рязанских аграриев есть время купить технику на особых условиях, подготовить ее к уборке и одержать эффективную победу в битве за урожай.