Самая красивая модель Рязани рассказала о желанной победе и поддержке близких

16-летняя Дина Васильева, получившая г ран-при на конкурсе-фестивале «Лучшая модель России. Рязань», рассказала корреспонденту RZN.info, как появляется мечта стать моделью и сложно ли покорять жюри. Кстати, чего у юной участницы не отнять, так это уверенности, что высоких результатов в этом бизнесе она обязательно добьется.

У тебя уже был опыт участия в подобных конкурсах?

Это мой второй конкурс в жизни. В первый раз я участвовала в конкурсе «Российская красавица» в Рязани, где получила звание вице-мисс. Но на этом решила не останавливаться и спустя два года подала заявку на участие в конкурсе «Лучшая модель России». Я проделала большую работу над собой и поэтому несказанно рада, что мои труды не прошли даром.

Почему ты решила стать моделью?

Это моя давняя мечта. Да и в какой-то момент поняла, что заниматься только танцами и ходить в школу мне скучно, поэтому решила попробовать себя в чем-то новом. Так получилось, что прошла кастинг и дальше начала заниматься в агентстве.

На подиуме у тебя был взгляд победительницы. Ты уже тогда знала, что завоюешь гран-при?

Я очень хотела победить и делала для этого все возможное. Но на сто процентов уверена не была.

Кто болел за тебя?

Очень много людей! Мои родители, родственники, друзья… Все понимают, насколько трудно идти по пути модельного бизнеса, поэтому поддержка самая горячая.

Какие у тебя отношения с соперницами? Булавки друг другу в туфли не сыпете?

Нет, что ты! Я даже не могу сказать, что мы соперницы. В каком-то плане, может быть, — все-таки конкурс есть конкурс, и победитель здесь один. Но платья друг другу не рвем и на самом деле очень сильно дружим.

Что ты посоветуешь девочкам, которые тоже хотят стать моделями?

Нужно, конечно же, пойти в достойное модельное агентство и постоянно самосовершенствоваться.