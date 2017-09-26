Рязанская экспедиция в большое кино

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Минувшим летом рязанские дебютанты Михаил Малахов и Светлана Саликова получили федеральную субсидию Минкультуры на съемку полнометражного фильма о полярниках. Им удалось попасть в список 39 фильмов вместе с Андреем Кончаловским, Валерией Гай Германикой, Александром Гордоном и еще одним рязанцем Юрием Быковым.
«Решили подать заявку на субсидию, потому что тематика нашего будущего фильма соответствует тем, на которые государство дало бы деньги», — отмечает автор сценария Светлана Саликова.
Сейчас она работает в Рязанском музее путешественников, Михаил Малахов младший — продолжатель династии легендарных путешественников. Оба выпускники ВГИКа. Михаил обучался кинорежиссуре у Валерия Ахадова, Светлана — в сценарной мастерской Валентина Черных. Как говорит Малахов, ранее он работал в качестве второго режиссера на картине «
Новая картина рязанцев получила название «Архипелаг».
Новая картина рязанцев получила название «Архипелаг». Это история про подвиг российских ученых, измеривших форму Земли. События разворачиваются на рубеже 20 века: ученый Александр Васильев отправляется в трехлетнюю экспедицию на архипелаг Шпицберген. Там он параллельно со шведами устанавливал спецсигналы для геодезических измерений.
«В основу фильма легли дневники Васильева со Шпицбергена. Вся экспедиция проходила в тяжелых условиях, матросы поднимали бунты, но даже после трех лет работа не закончилась. После Васильев еще 20 лет расшифровывал геодезические измерения», — подчеркивает Саликова. По ее словам, будущее кино и конъюнктурное, и необычное. «Арктика это лишь площадка, а в целом фильм про людей. Это кино патриотическое, важное и нужное», — рассказывает она.
В сценарии появляется выдуманная история любви Александра Васильева к девушке из интеллигентной семьи. Это безответное чувство и становится одним из мотивов его экспедиции.
Идея будущей картины родилась в экспедиции.
Сам Михаил Малахов повторил экспедицию Васильева на Шпицберген и посетил все сингалы сети, построенные учеными двух стран. Там и родилась идея будущей картины.
В настоящее время у фильма идет стадия подготовительного периода: составляется режиссерское видение сценария, утверждается творческая группа, которая будет заниматься съемками, ведется поиск локаций (места съемок).
«Часть съемок пройдет в Петербурге. Там проще всего запечатлеть эпоху 20 века. Конечно, я буду настаивать на съемках на Шпицбергене, но работать в Арктике будет очень сложно», — добавляет Малахов. По его словам, альтернативным вариантом рассматривается Кольский полуостров. «Все съемки пройдут в два этапа. В марте планируем начать видовые и натурные в Шпицбергене. Паралельно будут строится декорации для студийных и интерьерных съемок. Хотелось бы их провести в Рязани, но вряд ли на это пойдут продюсеры. Это своего рода тоже экспедиция», — замечает режиссер.
Режиссер уже составил свой «дримкаст» на роль главного героя.
В качестве продюсеров над фильмом «Архипелаг» будут работать Евгений Григорьев и Алексей Тельнов, а в Рязани — Михаил Малахов старший. Рязанский режиссер уже составил свой «дримкаст» (желаемый актерский состав) на роль главного героя. В него вошли Артем Семакин, Олег Долин и Тимофей Трибунцев. Полностью актерский состав будет сформирован во время кастинга.
«Этот фильм для меня, как дитя. Все пропускаешь через себя. Проходишь все этапы по отношению к нему: от любви до ненависти», — говорит Малахов.
Светлана Саликова призвала всех рязанцев интересоваться процессом создания «Архипелага» и по возможности участвовать. «Для меня уже все закончилось, а Мише стоит пожелать удачи», — добавляет она.
Фото Михаила Малахова с экспедиции на Шпицберген
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