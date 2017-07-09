«Русская кожа» представила экологические проекты производства

Сегодня перед промышленными предприятиями стоят серьезные задачи не только в области повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, организации современных производств, создания привлекательных рабочих мест, но и задача непрерывного повышения экологичности самих производств и продукции, которая является одной из ключевых.

Указом президента России 2017 объявили Годом экологии. Этот указ усилил акцент на важности решения экологических задач.

АО «Русская кожа» поставляет свою продукцию в 16 стран мира и работает с компаниями, которые предъявляют повышенные требования к экологичности закупаемого товара и организации производства поставщика. К таким компаниям относится компания «IKEA» и многие другие бренды. В том числе и по этой причине «Русская кожа» практически сразу после запуска производства стала осуществлять ежегодные инвестиции в повышение экологичности производства, работе с отходами и очисткой стоков.

Предприятие получило серебряный уровень

Подтверждением эффективности этой работы является вступление в международное сообщество Leather Working Group, прохождение аудита и получение медали и сертификата. Предприятие получило серебряный уровень, что является подтверждением соответствия лучшим показателям среди всех кожевенных предприятий мира. Этому сертификату доверяют ведущие бренды.

«Год экологии мы поставили для себя решить особо сложную и важную задачу: сократить использование воды, как самого важного ресурса, в процессах производства кожи. Ведь выделка натуральной кожи сопровождается использованием большого количества воды, которая после отработки процесса попадает сначала на заводские, а затем на городские очистные сооружения», — отметили на предприятии.

На производстве внедрили процесс рекуперации стока

На производстве внедрили процесс рекуперации стока, то есть очистки и дополнительной подготовки, которая позволяет использовать повторно ранее отработанные стоки до семи раз. Это позволит сократить общее использование воды на предприятии более чем на 5%, снизить нагрузку на очистные сооружения, так как в рекуперацию будут попадать стоки с самым большим содержанием химических веществ. Также это приведет к снижению расхода химических материалов и снижению образования сероводорода и аммиака.

Общий объем инвестиций в строительство, монтаж и отработку технологий составил более 68 млн. рублей. Несмотря на то, что в системе очистки использовалось итальянское оборудование, немногие итальянские заводы могут похвастаться наличием подобных систем на своих предприятиях. Ведь для организации подобных систем требуются не только финансовые ресурсы, но и наличие необходимых площадей и коммуникаций, которыми обладают крупные и современные предприятия.

Следующим этапом «Русская кожа» планирует провести модернизацию рекуперации хромовых стоков. Эта система успешно работает на предприятии уже более 15 лет, но за этот период технологии и оборудование, применимое в данном процессе стали более совершенными.