Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада. Как выяснилось, большинство россиян по-прежнему предпочитают отмечать Новый год дома и считают елку главным атрибутом праздника.

Всего в опросе поучаствовали более тысячи человек из разных городов России, которые поделились своими новогодними планами.

Более 80% респондентов будут встречать Новый год по классическому сценарию — за ужином в семейном кругу. Самые амбициозные планы на зимние праздники оказались у жителей Сургута — 36% опрошенных сургутчан намерены уехать на Новый Год в другие города РФ.

Елки зеленые

Праздничная елка продолжает оставаться главным атрибутом Нового года для 86% россиян. При этом искусственные ели постепенно заменяют настоящие — 58% опрошенных поддерживают эко-тренд и отказываются от покупки живых деревьев.

Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%). А вот в Саратове, Волгограде и Омске не могут представить новогодние праздники без аромата натуральной хвои. В этих городах около 65% опрошенных выбирают живые елки.

Сделать выбор между живой и искусственной елью действительно непросто. Искусственное дерево прослужит много лет, ему не страшны падения, игры детей и домашних животных. Кроме того, на вид современные искусственные ели не отличишь от настоящих. Многих привлекает и финансовая сторона вопроса: искусственную елку почти метровой высоты можно купить в ОБИ всего за 599 рублей.

И все-таки у живой ели есть неоспоримое преимущество: хвойный аромат, который возвращает каждого в волшебную сказку детства, где под новогодний бой курантов сбываются самые заветные желания. Двухметровую елку, выращенную в отечественном лесопитомнике, можно приобрести в ОБИ всего за 899 рублей либо заказать с доставкой на дом в интернет-магазине.

Время подарков

Судя по опросу ОБИ, предновогоднего ажиотажа в магазинах не избежать: лишь пятая часть опрошенных готовы заказывать подарки в режиме онлайн. Остальные предпочитают традиционный шопинг в магазинах.

Больше всего любителей онлайн-шопинга (28%) проживают в Екатеринбурге. А вот самые длинные очереди могут возникнуть в торговых центрах Волгограда и Омска.

В ОБИ можно приобрести новогодние товары любым удобным способом: на сайте, в мобильном приложении OBI и гипермаркетах сети, оформить доставку на сайте или воспользоваться услугой «Закажи и Забери» и получить свой заказ в гипермаркете.

Россияне тщательно планируют свои новогодние траты: большая часть опрошенных (87%) планирует потратить на новогодние украшения для дома и елочные игрушки не более пяти тысяч рублей. Самые щедрые любители праздничной атмосферы живут в Омске — каждый пятый житель этого города готов потратить до десяти тысяч рублей, чтобы создать новогоднюю сказку у себя дома.

Чаще всего россияне выбирают елочные игрушки красного, синего, серебряного и золотого цвета. При этом 42% опрошенных обновляют их запасы ежегодно, стараются найти самые необычные и популярные в новом сезоне игрушки.

Тем более, что сейчас можно обновить новогоднее убранство по выгодным ценам — готовый набор украшений, где есть все необходимое для полноценного украшения полутораметровой ели, в ОБИ стоит всего 999 рублей.

Всем любителям сменить «елочный гардероб» в ОБИ предложат семь стильных коллекций новогоднего декора, вдохновленных последними модными трендами и любимыми новогодними сказками.