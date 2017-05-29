Романтичный или семейный. Идеи для отдыха в Рязани

Впереди целая вереница дней жаркого лета. Хочется верить, что не все они будут потрачены рязанцами на приготовление шашлыков — останется время и для того, чтобы посетить интересные места рядом с домом, в Рязанской области, которых так много вокруг.

Так какие же из рязанских мест можно назвать наиболее подходящими для отдыха? Отвечайте на вопросы и выбирайте маршруты, которые вам подходят. Успейте насладиться прекрасной погодой и получить месяц навигации от «Билайн» в подарок .

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А Самое главное для вас — отдохнуть не только самому, но и доставить радость всем членам семьи, особенно самым маленьким. Для семейного отдыха с детьми подойдет центр народной керамики «Скопинская художественная керамика». Оригинальные изделия скопинского художественного промысла являются своеобразной визитной карточкой Рязанской области.

Б Да вы — романтичная особа! Чтобы устроить для своей половинки незабываемый вечер, стоит отправиться в Усадьбу фон Дервиза в Кирицах— это удивительный по красоте архитектурный ансамбль. Дворец совмещает различные стили: готический, псевдоготический, мавританский, русско-классический. Сейчас в этом здании находится детский санаторий, но вы можете полюбоваться его панорамой.

В Отдых для вас — это прежде всего большая компания! Увлекательно провести время с активными друзьями можно на территории Национального парка «Мещера» в Спас-Клепиках. На территории парка находится единственная в своем роде «Межрегиональная школа мастеров», где ученики под руководством опытных мастеров создают настоящие произведения искусства резьбы по дереву, художественной росписи, лозоплетения, которые стали основой экспозиции музея деревянного зодчества.

Г Погулять по лесу, посидеть у водоема — вот идеальный отдых для вас. Любителям природы как вы, советуем съездить на рыбалку — на озеро Велье, в Алеканово или за грибами — в Деулино.

Д Какой вы загадочный! Вы наверняка любите сидеть дома, однако в выходные просто необходимо сменить обстановку! Сходите хотя бы в рязанский кинотеатр, посетите музыкальный концерт, или выставку в Рязанском кремле.