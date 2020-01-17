Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость. Всего по итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате сегодня хранится почти 1,7 миллионов «забытых» документов на недвижимость.

Продавцам бумаг не надо

На сегодняшний день в архиве кадастровой палаты Рязанской области находится 3047 забытых документов, сообщили Рязанскому городскому сайту в пресс-службе ведомства. В основном это правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались не востребованы заявителями.

Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи, согласия, платежные документы. Большинство из них — экземпляры продавцов недвижимости. В архив Кадастровой палаты в 2019 году поступило 2641 таких документов.

До встречи в палате…

Как известно, прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг проводятся через МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней.

Если по каким-то причинам заявитель или его законный представитель в течение месяца не явится за ними, «забытые» документы на недвижимость будут переданы в архив Кадастровой палаты Рязанской области.

Граждане, вовремя не забравшие бумаги, могут не волноваться об их сохранности и запросить документы из архива в любое удобное время.

Напомним, что действующее законодательство устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения определенной госуслуги.

Так, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней после подачи запроса. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для единой процедуры учета и регистрации требуется не более 12 рабочих дней. Многие отделения МФЦ отправляют заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче.

А получить «забытые» документы из архива можно в день обращения — в филиале Кадастровой палаты по месту хранения документов. Также можно запросить документы экстерриториально, обратившись в ближайший филиал учреждения. В этом случае заявитель получит оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать их нужно будет в течение 30 суток. По истечении этого срока документы будут возвращены в филиал по месту хранения. Кроме этого, можно заказать курьерскую доставку «забытых» документов.

Получить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

За выпиской ходить не надо

Стоит отметить, что сегодня многие государственные услуги в сфере недвижимости можно получить в электронном виде не выходя из дома. Например, новый онлайн сервис Федеральной кадастровой палаты за считанные минуты выдает пользователю выписку сведений из Единого госреестра недвижимости. Распечатать полученную выписку можно самостоятельно — электронная подпись делает документ юридически равным бумажному. Возможность получать документы в электронном виде также гарантирует, что документы не окажутся по тем или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи.