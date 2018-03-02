Путешествие по России, не выходя из дома

Руслан Внедорожный путешествует на самодельном доме на колесах уже четыре месяца. Все свои приключения он снимает на камеру и выкладывает на канал в YouTube. В конце ноября Руслан начал свой путь из Подмосковья, проехал вдоль Приволжья, посетил Кавказ, побережье Черного моря. Крайней точкой стала Рязань.

Сюда Внедорожный приехал в среду, 28 февраля, и остановился на парковке гипермаркета «Лента» в Кальном. Корреспондент RZN.info встретился с человеком, который путешествует по России, не покидая дома.

Верным штурманом блогера-путешественника стал пес Ричи породы джек-рассел. «Он очень активный. Мой напарник помогает мне не падать духом, поднимает настроение. Ведь в дороге бывало всякое», — рассказал мужчина.

В дороге бывает всякое

Большую часть своего путешествия Руслан преодолел зимой. По его словам, самым трудным участком дороги стал путь под Ульяновском.

«Расстояние в 150 километров заняло у меня 10 часов. Была сильная метель, состав раскачивался из стороны в сторону, обочину замело, и я дважды вылетал с дороги», — пояснил собеседник.

Под Самарой Внедорожный отравился угарным газом от горелки.

«У меня были проблемы со зрением, но я не был в больнице. Неделю я не мог ехать и отлеживался в прицепе с масляным радиатором, который мне подарили друзья», — рассказал блогер.

Сразу несколько происшествий настигло его и в Рязани. «За сутки у меня сломался отопитель и генератор, но, благо, поломки оказались несерьезными», — отметил путешественник.

По его словам, в Рязанской области он не в первый раз. Ранее Внедорожный посещал местные храмы, усадьбу фон Дервиза в Кирицах.

«Да, дороги в Тамбове, Йошкар-оле и Рязани действительно отличаются от всего моего маршрута. Но это не главное. Важнее, какие люди здесь живут», — подчеркнул Руслан.

Все преграды у нас в голове

Свой дом на колесах путешественник начал собирать летом, а осенью уже испытал его. Там есть все, «чтобы не чувствовать себя дискомфортно».

Большую часть прицепа занимает двухместная кровать, над ней багажная полка, которую можно использовать как еще одно спальное место.

Рядом располагается холодильник на газу, автоматическая стиральная машинка, газовая плита, биотуалет, водопровод и канализация. И все это на шести квадратах. На крыше установлены большие солнечные панели, которые вырабатывают электричество и заряжают аккумулятор.

«В дороге я понял, что человеку нужно минимум квадратных метров, чтобы не испытывать дискомфорта», — сказал собеседник.

Для него путешествие — это возможность испытать себя на выносливость. «Все преграды у нас в голове. Решиться на это было просто, никакого страха не было. В какой-то момент путешествия я начал чувствовать себя свободнее и по-другому ценить жизнь», — подчеркнул Внедорожный.

Он отметил, что в своем блоге делает репортажи с крупных предприятий, которые посещает по дороге.

Люди — главные достопримечательности российских городов

«Я хочу популяризировать отдых в России и поддержать отечественные предприятия. Ведь дом на колесах я построил из местных материалов и оборудования. Все эти репортажи пойдут в мой будущий фильм. В нем я хочу отразить, что не все так плохо у нас в стране», — рассказал путешественник.

В Рязани он пробудет до субботы, 3 марта. «У нас в стране нет кемпингов. А здесь удобно встретиться с журналистами и подписчиками. Вообще, люди — главные достопримечательности российских городов», — заявил Руслан.

Он назвал также жителей российских городов гостеприимными. «На Кавказе меня встречали 15 машин, которые с мигалками сопровождали через весь город», — рассказал Внедорожный.

В Тамбове подписчица ему подарила носки, а на том же Кавказе неизвестный оставил на капоте машины «пакет со сладостями». «Когда получаешь такие подарки от незнакомого человека, это очень круто. Здесь важен сам знак внимания, — подчеркнул блогер. — Теперь почти в каждом регионе у меня есть друзья. Всегда трудно покидать новых знакомых, потому что оставляешь с ними частичку себя».

Несмотря на то, что путешествие Руслана Внедорожного уже завершается, он строит планы на новое. Уже намечены две поездки до Мурманска и Владивостока, в которые мужчина отправится совсем скоро.