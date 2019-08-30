Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Рязань мало у кого ассоциируется с портовым городом, хотя в черте областной столицы протекает самая крупная река в Центральной России, по которой ходят туристические теплоходы и доставляются грузы.

Просто количество экскурсантов и объемы перевозимых по воде товаров у нас несопоставимы с показателями таких сравнительно небольших приокских райцентров, как Коломна и Муром.

И дело здесь не только в судоходности самой Оки и пересыхании ее притока Трубежа, но и в слабой активности инвесторов и неповоротливости чиновников

До 2017 года в течение шести лет пристань около Рязанского кремля не принимала туристические двухпалубные теплоходы.

Инвесторы сели на мель?

С 2011 года пассажиров крупных круизных лайнеров, чтобы доставить в город. пересаживали на маленькие катера.

После прихода Николая Любимова на губернаторский пост разговоры о строительстве в городе полноценного пассажирского причала активизировались. Первая фаза проекта начала реализовываться.

В 2017 году один из крупнейших водотранспортных операторов России — «Канал имени Москвы» — оборудовал в Рязани новый дебаркадер, который позволил швартоваться в Рязани двухпалубным круизным судам вместимостью 120-150 человек, а также яхтам и теплоходам из Москвы и Нижнего Новгорода. Дебаркадер, расположенный в Лесопарке близ ресторана «Бакинский дворик», вмещает 124 человека, его длина составляет 35,4 метра, ширина — 10 метров.

В 2018 году к дебаркадеру в районе Лесопарка пришвартовались 38 судов. На них в город прибыли 3 350 человек.

Ожидается, что в этом сезоне здесь остановится около 50 речных круизных судов.

Но плавучая пристань — всего лишь часть большого проекта по строительству полноценного пассажирского причала на Оке.

В июне 2017 года на инвестиционном совете горадминистрации была обнародована информация о том, что финансирование строительства готова взять на себя компания «Конт», которой уже принадлежит 12 причалов в Петербурге, Вологде, Ярославле и других городах.

В зависимости от уровня воды в Оке у нового причала хотели сделать два выхода для судов: основной и кормовой. На строительство были получены технические условия, изменен Генплан Рязани ради перевода земельного участка площадью 1050 квадратных метров, который будет примыкать к причалу, из одной зоны в другую. Инвестор собирался закончить строительство стоимостью 25 миллионов рублей в 2018 году.

Но весной того же года стало ясно, что проект превратился в прожект. Возможно, инвестор поменял планы, но более вероятной выглядит версия о том, что региональные власти нашли более удобного партнера.

Игра в дорожные карты

24 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области, АО «Порт Коломна» и ООО «Окско-Московское пароходство».

В соответствии с ними планируется создание транспортно-логистического центра «Рязанский речной порт» в районе (доставка грузов: трубопрокат, щебень, песок, негабаритные грузы) и инфраструктуры речного пассажирского транспорта в Лесопарке.

Общий объем инвестиций по проектам составит 780 миллионов рублей, сроки реализации — 2018-2023 годы.

В частности на 2019 -2020 года было запланировано строительство берегоукрепительного сооружения в Лесопарке (причальной стенки), а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории.

Проект логистического терминала в Борках уже начал реализовываться. Видимо инвесторы уверены, что вложения быстро окупятся и принесет ощутимую выгоду. А вот причал в Лесопарке видимо сочли не столь рентабельным и он строится только на бумаге.

Здесь не появились даже обещанные информационные стенды о Рязани и расписание движения транспорта.

Зато составлена целая «дорожная карта» по реализации проекта, которая направлена на подпись инвестору. Но никаких работ по благоустройству территории близ дебаркадера и возведению причала не ведется.

Представители компании «Порт Коломна» на официальный запрос нашего издания не ответили. Гарантий, что инвестор в один прекрасный день все-таки возьмется за «лесопарковый» проект никто не дает.

А пока к дебаркадеру приходят прогулочные и туристические суда. Любителей водных прогулок сюда подвозят на автобусе, так как сами билеты на теплоходы для мини- круиза по Оке продолжительностью от 1 до 2 часов продаются на старой пристани у кремля.

Вокруг себя экскурсанты видят превратившийся в маленькое болотце Трубеж. Некогда полноводная речка наглядно доказывает, что идея строительства комфортного причала все сильнее вязнет в бюрократической тине.