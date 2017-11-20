Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Банковские карты стали незаменимым атрибутом нашей жизни. С появлением новых технологий (оплата по SMS, мобильный банк, электронный денежный перевод) повышаются и риски стать жертвой мошенников.

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль. Два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

Способов украсть деньги с банковской карты не так много. Самый популярный — рассылка писем с вредоносным файлом на электронную почту и через мессенджеры.

После перехода по ссылке на гаджет загрузится программа, которая передаст мошенникам логин и пароль от вашего онлайн-банка. Если вирус окажется в смартфоне, то преступники получат даже код подтверждения из SMS. В Рязани жертвой подобных злоумышленников стала женщина, у которой похитили с карты 40 тысяч рублей. Теперь региональное УМВД занимается поиском преступников.

Как вас могут обмануть?

Сообщения, что «ваша банковская карта заблокирована» — еще один способ мошенничества. В нем преступники указывают телефон, по которому можно уточнить причину «заморозки».

Если вы получили такое сообщение, то стоит позвонить в ваш банк по официальному номеру телефона. Найти его можно на самой карте. В 99% случаев подобные оповещения оказываются ложными. В этом случае оператору колл-центра банка необходимо рассказать о попытке мошенничества и сообщить номер телефона, с которого вас пытались обмануть. Подобным образом у рязанского пенсионера преступники похитили 30 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Рязанской области.

Мошенники крадут деньги и через поддельные интернет-магазины. Они создают сайты-двойники, которые отличаются от оригинала лишь доменным именем. Если перечислить деньги такому продавцу, не будет ни средств, ни товара. В 2016 году при содействии ЦБ РФ было закрыто 1600 сайтов-двойников, выманивающих деньги у владельцев карт.

Иногда бывает и наоборот: в Рязани женщина выставила на сайт объявлений предложение о продаже дивана. Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель», который для быстроты совершения сделки попросил у рязанки персональные данные банковской карточки. Получив эти сведения, он похитил 9 тысяч рублей.

Также преступники представляются сотрудниками государственных учреждений или финансовых компаний, чтобы завладеть средствами жертв. В первом случае они сообщают о получении денежной выплаты от государства, но перед этим предлагают оплатить небольшую «пошлину». Во втором — мошенники предлагают вложить деньги в «выгодные инвестиции». А для этого необходимо перевести деньги на счет через личный кабинет. Отправив средства, никакой выгоды, конечно же, человек не получает. Начальник уголовного розыска Московского отдела полиции города Рязани Алексей Кузнецов отмечает, что подобные преступления имеют очень низкий процент раскрываемости.

А заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев рекомендует позаботиться о безопасности близких. «Важно помочь пожилым людям, чтобы уберечь их деньги от мошенников. Эта категория граждан оказывается привлекательной для злоумышленников. При получении сообщений от незнакомцев, они не должны верить им на слово. Лучше сначала позвонить родным и близким людям и посоветоваться с ними», — подчеркнул специалист.

Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Банка России рассказывает, что при похищении денег с карты, согласно закону о национальной платежной системе, банк обязан вернуть клиенту деньги. «Отказаться возвращать средства банк может в том случае, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа (например, хранил ПИН-код вместе с картой или сам сообщил злоумышленникам свои данные)», — добавили эксперты ЦБ.

Специалисты утверждают, что воровство денег через технологию бесконтактной оплаты невыгодно для злоумышленников. Максимальная сумма списания с такой карты без ввода ПИН-кода — 1000 рублей. При этом мошенники потратят много времени и сил на поиск карт с бесконтактной оплатой в карманах и сумках горожан. Поэтому использование этой технической особенности им невыгодно.

Подобная технология на мобильном телефоне еще более защищенная. Без отпечатка пальца владельца списать электронные деньги невозможно.

Как защитить свои деньги?

Эксперты предлагают несколько способов обезопасить свои банковские карты:

нигде не указывать ПИН-код, особенно на самой карте. Его нужно запомнить или хранить пароль на бумаге дома;

проверять достоверность сайтов интернет-магазинов. Строка браузера должна начинаться с https://, где «s» обозначает защищенный канал связи;

записать в мобильный телефон официальный номер своего банка, при утере карты ее можно будет заблокировать сразу;

снимать наличные только в офисах банков, особенно если карта без электронного чипа;

пользоваться услугой SMS-оповещения. Она поможет контролировать остаток средств в электронном кошельке;

не переходить по ссылкам и не скачивать файлы, присланные в сообщениях по электронной почте или на мессенджеры от неизвестных собеседников;

использовать для покупок в Интернете отдельную карту с минимальной суммой на счете.

Следует быть осторожными и молодым людям. «Вектор атак злоумышленников в последнее время сместился на граждан возраста до сорока лет. Они активно пользуются новыми технологиями, не вникая в механизмы, и излишне доверяют им, — отмечает Артем Сычев. — Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусные программы, не открывайте подозрительные сообщения, проверяйте программное обеспечение».

Специалисты уверены: чтобы не стать жертвами мошенников, нужно соблюдать все правила «кибергигиены».