Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

26 октября в Рязани прошла презентация новой торговой марки — фабрика фасадов «Пастернак». Новый бренд запустила компания, работающая на рынке уже 17 лет и получившая за это время большой опыт и авторитет.

Производство и офис расположились в новом здании в поселке Строитель площадью более 3 тысячи квадратных метров. На открытие компания пригласила мебельщиков из Рязани и соседних областей.

Производитель с 2000 года осваивал вновь появляющиеся технологии первым в регионе, и сегодня единственный в области изготавливает полный спектр фасадов с разными технологиями изготовления (краска, натуральный шпон, массив, пленка ПВХ, пластик).

Новый бренд запустила компания, работающая на рынке уже 17 лет

Фабрика фасадов «Пастернак» является прямым импортером пленки ПВХ из Италии. Большая складская программа пластика и пленки обеспечивают оперативное выполнение заказов из этих материалов.

Современное оборудование и высокая квалификация специалистов позволяют фабрике выпускать фасады сложных криволинейных форм, нестандартных размеров, со сложной фрезеровкой, объемные (3D, рельефные) и радиусные фасады в алюминиевом профиле. Кроме того, «Пастернак» производит большой ассортимент декоративных элементов для мебели: пилястры, карнизы, балюстрады, фризы, арки, дверные накладки, а так же накладки на изголовье кровати.

Фабрика фасадов «Пастернак» является прямым импортером пленки ПВХ

Новую торговую марку представил директор Максим Ишкин. Он объяснил возникновение «Пастернака»: «После переезда мы решили сформулировать свои ценности. Во главу угла поставили наивысший приоритет — интересы клиента, четкое соблюдение сроков, честные партнерские отношения, постоянный поиск новых инновационных технологий и дизайнерских решений. Когда появилось это ядро ценностей, мы поняли, что нужен новый бренд». На логотип поместили две ладони, символизирующие взаимодействие и равенство двух сторон — компании и клиента, в центре которого разместили фасад.

Текущие возможности фабрики «Пастернак» гостям представил начальник производства. Показал больше десятка образцов, выполненных по разным технологиям. Среди прочего, он отметил, что цвета декора для фасадов компании делают по ее индивидуальному заказу. «Крашеные фасады требуют высокотехнологического оборудования. Наше производство единственное в регионе, кто может делать большие крашеные детали», — заявил начальник производства.

Интересы клиента, четкое соблюдение сроков, честные партнерские отношения, постоянный поиск новых инновационных технологий и дизайнерских решений

На презентации также выступили руководители компаний-поставщиков — российские подразделения крупных европейских компаний. «Пастернак» имеет эксклюзивные права в регионе на использование итальянского пластика «Apra» — прочного и гигиеничного материала для фасадов. Поставщик пластика презентовал новинку — «суперматовый» нанопластик. Его главная особенность — «самозаживление» повреждений, даже глубоких. Сначала этот процесс показали в видеоролике, а затем и вживую. Попросили человека из зала собственными ключами расцарапать демонстрационный фрагмент и при помощи зажигалки и губки для посуды привели его в норму.

Одним из гвоздей программы стала экскурсия по фабрике, на которой гостям показали, как изготавливаются мебельные фасады.

Кухни и другую мебель с фасадами фабрики «Пастернак» рязанцы могут приобрести в мебельных салонах города.