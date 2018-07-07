Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

«Зашел в продуктовый магазин по пути, на кассе передо мной стояли двое перуанцев. Кассирша, перед тем как рассчитать, „на автомате“ спросила, есть ли у них карта Пятерочки…».

Этот комичный случай рассказал рязанец, посетивший Екатеринбург, где 21 июня прошел футбольный матч между сборными Франции и Перу. В этом году одиннадцать российских городов приняли у себя в гостях десятки тысяч футбольных болельщиков из 32 стран. Можно представить лицо продавщицы сетевого магазина, которая впервые увидела не говорящих по-русски перуанцев, а затем японцев и мексиканцев, чьи сборные сыграли в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу стал долгожданным событием для любителей этого вида спорта. По данным сайта FIFA World Cup Russia, с сентября прошлого года распродано свыше 2,5 млн билетов, из них более 870 тысяч досталось российским болельщикам. Для россиян главным событием чемпионата стал выход национальной сборной в плей-офф. В субботу, 7 июля, нашим футболистам предстоит сразиться в матче с хорватами. Пожелаем им удачи!

Ну, а начиная с открытия чемпионата, очевидцы событий, развернувшихся в российских городах, активно делились впечатлениями — фотографии, видеоролики заполнили социальные сети. В их числе оказались рязанцы, которые посетили футбольные матчи иностранных команд, затем вернулись домой и с восторгом рассказали корреспонденту RZN.info об увиденном.

16 июня. Матч «Перу-Дания» в Саранске. Ярослав Шевченко:

«В Саранск приехало около 30 тысяч перуанских болельщиков. Они заполнили все центральные улицы, кричали, пели, радовались, играли на барабанах и дудках. Датчан оказалось мало, их можно было узнать по свойственной европейцам манере: напились пива и валялись в траве в ожидании матча. Перед началом матча волонтеры в национальных костюмах Мордовии с флагами стран-участниц чемпионата с песнями и танцами устремились к стадиону. Туда мы прошли без проблем, но полиция заставила выбросить назальные капли и жвачку.

Стадион на семьдесят процентов заполнили перуанцы. Они наполнили атмосферу эмоциями, болея за свою команду. Перуанские болельщики весело и громко пели, а когда был „опасный момент“ у ворот соперника — топали так, что сотрясался стадион. От этого было немного страшно, ведь таким образом арену еще не испытывали. Расстроило поведение датчан: когда назначили пенальти в ворота их сборной, они стали бросать пивные стаканы на поле. Но в результате перуанцы проиграли мачт со счетом — 1:0. Дорога со стадиона была не такой веселой, большая часть посетителей была расстроена результатом игры.

В целом организация турнира приятно удивила, но единственное, что осталось недоработанным, — языковой барьер. Если волонтеры кое-как говорили по-английски, то полицейские при досмотре все объясняли „на пальцах“…»

30 июня. Матч «Аргентина-Франция» в Казани. Ярослав Шевченко:

«Поездка в Казань оставила самые незабываемые впечатления. Здесь встретились латиноамериканцы и европейцы. Из Москвы в поезде ехало огромное количество аргентинцев, которые устроили в вагоне-ресторане перфоманс с песнями и танцами. Да так, что вагон качался. Из их бумбокса звучали аргентинские напевы, фанатские „кричалки“ и даже „Калинка-малинка“ и российский гимн — специально для русских болельщиков. Среди аргентинцев затесалась пара французов. Все вместе радовались празднику футбола, пели песни и обнимались. Полиция на это веселье смотрела с опаской и периодически контролировала, чтобы не залезали на сидения с ногами.

В Казани болельщики сборной Аргентины у стадиона пели песню, начинавшуюся со слов „Vamos Argentina…“ (вперед, Аргентина). Эти слова потом вертелись в голове еще несколько дней. Матч выдался зрелищным и богатым на красивые голы, но обратно ехали спокойно, потому что выиграли европейцы…»

16 июня. Матч «Германия-Мексика» в Москве. Александр Блохин:

«Чемпионат мира в России — это выдающееся событие, к которому получилось прикоснуться лично. Пройдет много времени, я — старый и седой — буду рассказывать своим внукам, что был на матче, видел игроков, толпы иностранцев на российских улицах и „разноэтническую радость“. Такое для страны бывает раз в сто лет, а для человека — раз в жизни. В купе с успехом сборной России радость от спортивного „праздника“ только усиливается. В общем, это — исторический „случай“, как говорит современный поэт».

18 июня. Матч «Бельгия-Панама» в Сочи. Роман Герасимов:

«Билет взял в самый последний этап продаж, добирался на самолете. Начиная с аэропорта Домодедово, все говорило о том, что в России проходит чемпионат мира: много волонтеров, стойки с информацией и аппараты для распечатывания билетов.

В день проведения матчей в Сочи объявили выходные дни, но обошлось без пробок. Атмосфера вокруг стадиона замечательная: было много позитивных иностранных болельщиков. Удивили цены на еду — завышенные, но не драконовские. За пасту карбонара отдал 380 рублей, бокал пива — 250 рублей. Очередей на входе на стадион не было. Все очень организованно и вежливо. Испытал небольшой культурный шок после опыта посещения матчей РФПЛ: просто небо и земля».

28 июня. Матч «Панама-Тунис» в Саранске. Роман Герасимов:

«В Саранск поехал на автомобиле, потому что билеты на бесплатные поезда для болельщиков достать не удалось. От Рязани доехал за пять часов. На въезде в Саранск машину остановили полицейские, которые оказались рязанцами. Они вежливо объяснили, как проехать до специально оборудованной парковки и дали карту. На минуту даже подумал: „Я точно в России?“

Город показался очень маленьким, но уютным. Здесь не так ярко чувствовался антураж чемпионата. Перед матчем в городе не было ни пробок, ни толкучки, ни дикого „шмона“ на входе. Очень понравилась атмосфера и уровень организации на матчах. Никакого „местного колорита“ даже близко не было. Все продуманно, цивилизованно и на позитиве. Много волонтеров, которые улыбались и готовы были подсказать. Арены — супер».

21 июня. Матч ‘‘Франция-Перу'' в Екатеринбурге. Никита Струков:

«На матч добирался на поезде вместе с болельщиками из Ирана. С ними произошел забавный случай: один из иранцев пошел умываться и спустя минуту удивленный прибежал обратно, сказал „у вас там дырка в полу“. Объяснил ему, что она нужна для слива воды. Проводники в поезде по-английски совсем не говорили, с иностранцами общались жестами и пытались громко по-русски донести свои мысли до ничего не понимающих „гостей“.

В Екатеринбурге центральные улицы были раскрашены в красно-белые цвета перуанского флага. Отовсюду доносились песни, барабаны, дудки. Волей-неволей сам выучил „кричалки“ и присоединился к этой „разноцветной толпе“. Перуанцы охотно фотографировались, шутили.

На стадионе было порядка 32 тысяч болельщиков, из которых более 80% - перуанцы. Французов не было ни видно, ни слышно. Каждое касание мяча или „опасный момент“ у своей сборной перуанцы сопровождали овациями, каждое касание мяча французами — громким оглушающим свистом. После матча южноамериканские болельщики не сдерживали эмоции: сидели и плакали, переживая поражение. Путь от стадиона до вокзала они прошли в полной тишине, оставив все силы, слова, эмоции на стадионе. На обратном пути в поезде перуанцы похвалили высокую организацию турнира, чистоту улиц, отзывчивость местного населения».

26 июня. Матч «Австралия-Перу» в Сочи. Бегенч Аманов:

«Как только стало известно, что мундиаль пройдет в России, я стал отслеживать начало этапа продажи билетов. Организация турнира — блестящая, начиная от процедуры оформления билетов на матч по весьма доступным ценам, паспорта болельщика и до бесплатных билетов.

Атмосферу на трибунах словами передать сложно. Это надо почувствовать: обилие флагов, ярких нарядов, раскрашенных лиц и когда 40 тысяч болельщиков взрывается оглушительным ревом радости или замирает в «опасный момент»… Результат матча никак не повлиял на атмосферу всеобщего праздника. Все были очень доброжелательны, обменивались футболками, флагами, обнимались и фотографировались, кричали «Россия!».

26 июня. Матч «Исландия-Хорватия» в Ростове-на-Дону. Михаил Чесалин:

«Желание съездить хотя бы на один матч домашнего чемпионата мира по футболу окончательно и бесповоротно сформировалось после жеребьевки финального турнира. Главным событием футбольного месяца мог бы стать матч сборной России, но не срослось. И на первый план вышел «запасной» вариант: игра Исландии и Хорватии в Ростове-на-Дону. В Ростов с друзьями отправились на машине. В дороге поставили дополнительную цель: провести обмен культурными ценностями с исландцами. Данную задачу удалось выполнить в баре, после просмотра матча Россия — Уругвай. Исландский и русский народы в лице нас и четырех викингов обогащали друг друга новыми знаниями до пяти утра. Потом, устав, мы разошлись с обещанием встретиться на следующий день на стадионе. Встретиться не вышло.

Футбол в первом тайме не поражал воображение. Да и во втором тоже… Но едва в атаку пошла Исландия, стало понятно, за кого переживают без малого 40 тысяч болельщиков. А когда хорват сыграл рукой в штрафной, выяснилось, что строители «Ростов-Арены» не халтурили, потому что крики стояли такие, что иной стадион мог расколоться пополам. Это и был кульминационной момент встречи, поскольку даже когда мяч влетел в ворота, радости было меньше — минуту назад все уже успели охрипнуть. Несмотря на то, что Исландия уступила, все, казалось, покидали матч в хорошем настроении. Организация была блестящей. Но главное — потрясающей была атмосфера праздника. Такого праздника, который объединил всех и вся, невзирая на флаги и эмблемы на футболках. После поездки осталось стойкое ощущение, что съездили не в Ростов, а куда-то за границу. А можно нам почаще такие чемпионаты мира, а?»