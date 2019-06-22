Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: В каких случаях полицейские имеют право на применение физической силы и спецсредств?
Ответ: Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О полиции». Статьей 20 указанного закона установлен исчерпывающий перечень таких случаев. В их числе: пресечение преступлений и административных правонарушений, доставление в орган полиции лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, задержание этих лиц, а также преодоление противодействия законным требованиям сотрудника полиции. Например, применение такого специального средства, как дубинка (специальная палка), согласно статье 21 названного закона, возможно для отражения нападения, пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции, для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться, для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций, а также в ряде иных случаев.
Вместе с тем следует отметить, что, согласно положениям закона «О полиции», превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным
© RZN.info
|
cледующая новость →Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище