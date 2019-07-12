Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: В нашем подъезде проживает мужчина, который имеет признаки психического заболевания и ведет себя неадекватно (оскорбляет людей, кидается драться, пугает детей). Можно ли направить его на принудительное лечение?
Ответ: Из вопроса следует, что психиатрическое освидетельствование мужчины, скорее всего, не проводилось. В этом случае он может быть привлечен к ответственности (административной, уголовной, гражданско-правовой) на общих основаниях.
Между тем, психиатрическое освидетельствование проводится для определения: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи. Такое освидетельствование проводится, как правило, при наличии информированного добровольного согласия обследуемого на его проведение.
Однако в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Закона РФ
Решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-психиатром самостоятельно.
В этих случаях решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-психиатром самостоятельно либо с санкции судьи.
Заявление может быть подано врачу-психиатру родственниками лица, подлежащего психиатрическому освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, должностными лицами и иными гражданами.
В случае, если у гражданина имеется психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского характера (ч.1ст. 81 Уголовного кодекса РФ).
В силу статьи 2.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.
Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным
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