Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Могу ли я обратиться в суд с иском к соседу о запрете курения на лоджии его квартиры, находящейся под моей, и взыскании компенсации морального вреда, так как в течение многих лет сосед постоянно курит на лоджии, при этом дым от курения проникает в квартиру, где я проживаю с несовершеннолетним ребенком?

Ответ: Можете. Как следует из преамбулы Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (заключена в Женеве 21.05.2003), к которой Российская Федерация присоединилась 24.04.2008, сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными.

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями.

Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан на благоприятную среду.

Согласно ст. 288 Гражданского кодекса РФ, собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. При этом пользование жилым помещением должно осуществляться с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.

Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред, о чем свидетельствует судебная практика рассмотрения подобных исков.

Подготовлено старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольгой Ереминой