Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
В частности, жителей региона интересует, в каких случаях может последовать ответственность за ложный вызов спецслужб.
Вопрос: Что считается ложным звонком в спецслужбу? Если я просто ошибся, могут ли меня привлечь к ответственности?
Ответ: Административная ответственность предусмотрена за заведомо ложный вызов специализированных служб. К ним относятся служба пожарной охраны; служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиция; скорая; аварийная служба газовой сети; служба «Антитеррор».
Эта норма направлена на обеспечение нормальной работы специализированных служб по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушениями, охране собственности. Ложные вызовы таких служб препятствуют их работе.
Впрочем, ответственность наступает только за «заведомо ложный вызов». Под этим понятием подразумевается что человек осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности и желает ими ввести в заблуждение соответствующие государственные органы, препятствуя, таким образом, их работе.
При этом случаи неправильного вызова вследствие добросовестного заблуждения, неверной оценки могут не образовывать состава административного правонарушения.
За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на гражданина монут наложить административный штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.
Подготовлено помощником прокурора Рязанского района Анастасией Чумаченко
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