Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: Я заканчиваю институт и планирую поступать в магистратуру. Могу ли я повторно получить отсрочку от армии, и что для этого нужно сделать?
Ответ: Получить отсрочку на время обучения могут все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. При этом главным условием является получение образования на очной форме обучения, так как для студентов заочной формы отсрочка не предусматривается.
В соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения программам магистратуры, если обучающиеся не имеют диплома специалиста или магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата.
В прокуратуре указали на следующий момент: для того, чтобы получить отсрочку от армии на время обучения в магистратуре после бакалавриата, поступать нужно в тот же год. Кроме того, университет должен быть аккредитован государством.
Для получения отсрочки в военный комиссариат предоставляются необходимые документы: паспорт, справка об обучении, лицензия ВУЗа, копия диплома, справка о прохождении медкомиссии.
Подготовлено и.о. прокурора Пителинского района Дарьей Лощининой
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