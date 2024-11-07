От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые потеряли свою актуальность

Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют свои названия много лет после исчезновения тех объектов, в честь которых они были названы. Редакция составила список таких остановок и выяснила, что нужно сделать для их переименования.

Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют свои названия много лет после исчезновения тех объектов, в честь которых они были названы.

Редакция составила список таких остановок и выяснила, что нужно сделать для их переименования.

В рязанском поселке Приокский есть остановка «Клуб завода ТКПО». На ней останавливаются три троллейбусных маршрута и семь автобусных. Но если попытаться найти в окрестностях какой-то клуб, то сделать это не удастся. Ведь в этом здании уже давно не танцуют дети и не показывают кино. Долгое время в нем продавали бытовую химию, а сейчас торгуют «свежим мясом с бойни в Турлатово». Да и сам завод в северо-западной промзоне давно не называется ТКПО. С 1990-х годов его переименовали в «Тяжпрессмаш».

Рядом с Московским шоссе на улице Западной есть остановка «Кинокопировальная фабрика». Это предприятие снесли в 2000-е годы, на его месте выстроены многоэтажки. А пассажирам 68-го маршрута до сих пор объявляют о том, чего давно нет.

Рязанское автомобильное училище в последние годы своей работы называлось Автомобильным институтом. Остановка называется так до сих пор, хотя учебное заведение закрылось в 2010 году.

«Лицей № 7» — значится на остановке, расположенной на улице Островского. «Рязанский технологический колледж» — переубеждает надпись на соседнем учебном заведении. Название остановки не менялось со времен перепрофилирования лицея.

Ранее в микрорайоне Канищево существовал муниципальный рынок. Потом его приватизировали частники, но название сохранилось. Затем торговлю перенесли, а на прежнем месте построили 17-этажный жилой комплекс. Однако остановка «Муниципальный рынок» продолжает существовать.

«Горбольница № 6» — объявляют в маршрутах №№ 6, 33, 49, 65. А где же сама больница? Позади стоит ее здание, где сейчас идет ремонт. Лечебное учреждение закрылось почти 15 лет назад, долгое время двухэтажная постройка стояла пустая, и только недавно в ней решили разместить медсанчасть ФСИН.

Комбинат «Химволокно» закрылся в 2005 году после того, как его посетил тогдашний губернатор Георгий Шпак. «С дешевой китайской синтетикой невозможно конкурировать», — разводили руками промышленники. Однако название остановки за полосатой красно-белой трубой не меняется уже 19 лет, так что иногородние гости вполне могут поверить в процветание скончавшегося гиганта индустрии.

«Первомайская гостиница» — именуется остановка на центральном проспекте. Здание гостиницы давно занимает бизнес-центр. Однако если выйти на этой остановке и искать гостиницу, то можно наткнуться на недавно построенный четырехзвездочный отель.

«Кафе „Восток“». Так еще в СССР называлось заведение общепита в Дашково-Песочне. Заведения уже давно нет. Рядом находятся магазины, автосервисы, лесопосадки — но остановка своим названием продолжает напоминать о кафе, в котором когда-то собирались люди в тюбетейках.

«Магазин Рязаньвест» — обозначен на картах нашего города на улице Советской Армии. Но там уже давно нет никакого обувного магазина…

Говоря о городском транспорте, прежде всего, вспоминается муниципальное предприятие «Управление рязанского троллейбуса» (сегодня оно включает в себя и автобусный парк). Остановка с соответствующим названием расположена на улице Дзержинского. Сейчас на этой территории по субботам проходит ярмарка выходного дня, а в остальное время площадка пустует. Троллейбусное депо закрылось, а дирекция предприятия много лет назад переехала на улицу Радиозаводскую.

При этом иногда переименования остановок в городе все-таки происходят. В центре Рязани избавились от названия остановки «"Кинотеатр „Родина“». В 2023 году там благоустроили территорию, установили памятник учителю и переименовали остановку в «Педагогический сквер».

Председатель городской топонимической комиссии Николай Булычев заявил, что для смены устаревших названий остановок не требуется даже созыва городской думы.