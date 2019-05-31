От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

Вопрос о качественном бензине давно волнует рязанцев. Потому неудивительно, что требования рынка к качеству топлива с каждым днем становятся все очевиднее как на заводах, куда поступает нефть, так и на АЗС, где заправляют автомобили.

Более подробно о пути «от сырья до бензобака» рязанским журналистам рассказали в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть»), где с мая 2019 года приступили к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6».

Как отметил главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев, выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования. При этом процесс обновления и улучшения на производстве не прерывается.

«Новая формула АИ-95-К5 „Евро 6“ существенно снижает износ двигателя. За счет уменьшения содержания серы, бензола, смол, олефиновых и ароматических углеводородов топливо увеличивает ресурсы работы двигателя и уменьшает токсичность выхлопных газов», — рассказал Язев журналистам.

Избавиться от всего лишнего

Любое сырье при попадании на производство нужно очистить. В РНПК для этого предусмотрена установка каталитического риформинга, реконструкция которой завершилась в этом году. С ее запуском удалось повысить октановое число получаемого компонента бензина до 97 пунктов из ста.

Заместитель главного технолога РНПК Рустам Фатхеев, указывая на установке низкотемпературной изомеризации на многочисленное количество труб, объяснил, что сырье здесь проходит гидроочистку, из него удаляют серистые, азотистые, кислородосодержащие соединения.

В результате получается очищенный компонент, который является основой для производства бензина. Он поступает на блок изомеризации бензиновых фракций, где во время каталитического процесса происходит преобразование структуры углеводородов с повышением октанового числа.

«На этой установке мы получаем идеальный компонент для автомобильного бензина — изомеризат. Затем направляем его в резервуарный парк, где происходит смешивание с другими компонентами, — пояснил Фатхеев.

Пролить не получится

Далее журналистов провели к установке точечного налива (УТН-1), которая представляет собой «цифровую» сливо-наливную эстакаду, слева и справа от которой расположены железнодорожные пути. Здесь происходит одновременный налив в цистерны и его отгрузка. На установке всегда работают два человека, каждый из которых отвечает за свой путь.

Налив одной железнодорожной цистерны, в которую помещается до 60 тонн сырья, занимает 10 минут. В сутки такая станция может загрузить порядка 150 цистерн.

В АО «РНПК» две установки точечного налива, они модернизированы в 2018.

В них усовершенствованы весовые датчики, что позволяет производить точный налив в режиме реального времени. Также установки оснащены системами тушения нового поколения, обновлены системы вентиляции и кондиционирования. Эти мероприятия существенно повысили уровень безопасности производства.

«В каждую цистерну, практически до днища, опускается телескопическая труба. После этого включается сам налив. Оператор товарный в режиме реального времени наблюдает за процессом, отслеживая тоннаж. Если вдруг автоматика не сработает, то на установке есть датчики наполнения, которые остановят процесс, как только уровень топлива достигнет максимума», — рассказал заместитель главного инженера по товарному производству АО «РНПК» Родион Ефремов.

Из завода в лабораторию

Новый бензин «Евро-6», как и другие виды топлива, проходит многоуровневый контроль качества. Проверяют его непосредственно в лаборатории РНПК, затем при поступлении на нефтебазу — в лаборатории «Рязаньнефтепродукта», конечная же проверка качества — на АЗС «Роснефти».

Здесь исследуют содержание в бензинах ароматических углеводородов, концентрацию смол, фракционный состав, плотность, кислотность и другие важные показатели. По словам начальника лаборатории АО «Рязаньнефтепродукт» Елены Котовой, химический состав нового бензина «Евро 6» улучшен за счет сниженного содержания ароматических углеводородов, бензола и серы. Изменения в составе отлично сказываются на эксплуатационных свойствах топлива, а также более безопасны для экологии.

«С каждой партии автомобильного бензина «Евро 6», поступающей с Рязанской нефтеперерабатывающей компании берутся образцы и проводятся обязательные лабораторные испытания. Одним из основных значений является показатель серы, которую определяют на аппарате рентгенофлуоресцентным методом. Все результаты выводятся на дисплее», — пояснила начальник лаборатории Елена Котова.

К проверенной партии топлива прилагается паспорт качества с соответствующими показателями. Кстати, на информационных стендах каждой АЗС Роснефти клиент может увидеть эти данные.

«Евро 6» — королева бензоколонки?

После всех проверок и получения паспорта качества с нефтебазы топливо отправляется на АЗС. И, казалось бы, все — можно расслабиться и спокойно лить горючее в бак. Но нет, на заправочной станции проводится еще один важный замер качества продукции.

Специалисты вновь снимают пробу, чтобы проконтролировать качество полученной партии. Причем образцы снимают и со дна, и с поверхности цистерны. Продукцию проверяются на наличие воды, механических примесей, определяются температура и плотность нефтепродукта. Такой контроль проходит каждая поставка бензинов. Контрольная проба хранится на АЗС, клиент может легко с ней ознакомиться.

«Помимо контроля качества нефтепродуктов на заводе и на нефтебазах, мы осуществляем многоступенчатый контроль качества и на АЗС. Для полного исключения механических примесей в топливе на АЗС проводится четырехступенчатая система фильтрации. И только после этого топливо поступает в бак автомобиля. Последняя стадия фильтрации — стадия тонкой очистки — осуществляется перед топливо-раздаточным краном», — рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам АО «Рязаньнефтепродукт» Антон Лазарев.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). По результатам квалификационных и стендовых испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами к производству и применению в автомобильной технике.

На сегодня «Роснефть» — единственная компания в России, поставляющая на рынок бензин «Евро 6». Бензин с такими характеристиками не производят даже в Европе. «Роснефть» работает на опережение.