От «комсомольской стройки» к лидеру отрасли. Ново-Рязанская ТЭЦ отпраздновала свое 60-летие

В этом году свой 60-летний юбилей отмечает одно из крупнейших промышленных предприятий областного центра — Ново-Рязанская ТЭЦ.

26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.

На предприятии запустили и синхронизировали с единой энергосистемой страны первый турбогенератор мощностью 25 тысяч киловатт.

А через четыре дня, 30 сентября, Совнархоз Рязанского административного экономического района утвердил акт о приемке первых агрегатов в промышленную эксплуатацию.

Вспомним, как все началось…

Изначально предприятие проектировалось, как теплоэлектростанция в составе строящегося нефтеперерабатывающего завода. Топливом для нее должен был выступить бурый подмосковный уголь, однако, в ходе строительства выяснилось, что мазут увеличит экономическую эффективность и надежность ТЭЦ. Станцию перепроектировали на мазутное топливо, а позже на сжигание газа. С тех времен и до сегодняшнего дня станция стабильно обеспечивает энергией предприятия Южного промузла и большую часть жилых домов Рязани.

Строительство ТЭЦ началось в 1954 году и получило статус ударной комсомольской стройки. Несколько сотен молодых добровольцев прибыли по комсомольским путевкам на возведение станции.

В газете «Рязанский комсомолец» 29 сентября 1959 года было написано, что «горячее желание быть полезным на огромной, государственной важности стройке, решительность и стойкость, с которой преодолевали холодные осенние дожди и зимние заносы, помогли комсомольцам встать в ряд с лучшими квалифицированными строителями».

Через годы, через расстояния

Более 60 ветеранов, которые в те далекие годы занимались строительством, монтажом оборудования станции, добросовестно трудились в 60-70-х годах посетили предприятие в день юбилея. На празднике они увидели своих коллег, получили заслуженные награды и подарки, вспомнили молодые годы.

Исполнительный директор — главный инженер ТЭЦ Сергей Виноградов, поздравляя ветеранов, отметил, что на станции сегодня собралось «очень много знакомых лиц».

«Я очень рад, что вы пришли на праздник. С некоторыми из вас я начинал работать, и с вашей помощью я стал энергетиком. Позвольте поздравить вас с нашим общим праздником — юбилеем предприятия, пожелать вам здоровья и всего самого наилучшего», — сказал Сергей Виноградов.

Как отметил один из строителей ТЭЦ, легендарный прораб, 90-летний Илья Кантонистов, внимание и поддержку при обучении и трудоустройстве получили «все комсомольцы, которые приехали в Рязань на строительство предприятия».

«Я приехал в Рязань в декабре 1954 года после строительства Салаватской ТЭЦ в Башкирии и работал сначала старшим мастером, прорабом, старшим прорабом, а затем начальником участка строительного управления №3 треста №23. Мы в свое время сдавали все работы досрочно — не было такого, чтобы мы не успевали построить какой-либо объект. Мы принимали все комсомольские отряды, трудоустраивали их в подрядных организациях, участвовали во всех общественных делах», — сказал Кантонистов, отметив, что рязанцы за достижения в строительстве ТЭЦ в качестве поощрения даже ездили на экскурсии в Ленинград.

Он работал на территории ТЭЦ, начиная с первого котлована. При его непосредственном участии построили главный корпус, щит управления, здания распределительных устройств, дымовые трубы, химцех, административное здание ТЭЦ, а также заложили фундаменты агрегатов в турбинном цехе и все проходные тоннели.

Также с журналистами пообщался один из сварщиков, который работал на строительстве ТЭЦ — Роберт Рогов. В 1957—1958 годах он приехал из Грозного и участвовал в прокладывании трубопроводов, установке металлоконструкций.

«На стройке мы делали градирню и проводили все внутренние коммуникации. До сих пор я хожу по территории и узнаю свою работу, свои сварные стыки с клеймом „25“, которые еще сохранились. Также мы вели трубопроводы от станции в Горрощу и на комбинат химволокна», — сказал Рогов.

Участник пуска первых агрегатов Владимир Шлепиков в 1956 году прибыл в Рязань на работу с Ново-Московской ГРЭС, работал электромонтером, а с 1959 года электриком в электроцехе ТЭЦ.

«Мой стаж работы на станции — более 30 лет. Устанавливал оборудование, обслуживал трансформаторы, занимался ремонтом, работал электрослесарем», — рассказывает Владимир Шлепиков.

Еще одна собеседница, Тамара Акимова, приехала на ударную комсомольскую стройку по направлению от Скопинского райкома комсомола в 1958 году. Молодая девушка на момент пуска первых агрегатов устроилась работать в химический цех лаборантом, заочно обучаясь в политехническом институте. За годы работы Тамара Акимова возглавляла химическую лабораторию и удостоилась звания «Заслуженный энергетик РФ».

«После 49 лет работы на ТЭЦ я даже не хотела уходить на пенсию. Сегодня я немного прогулялась по территории ТЭЦ, и хочу сказать, что здесь сейчас чистота и порядок», — подчеркнула Тамара Акимова.

После праздника ветераны возложили цветы к барельефу первостроителям и участникам пуска первых агрегатов в турбинном цехе. У многих из них «родные стены» и воспоминания вызывали искренние слезы.

А сегодня…

Ново-Рязанская ТЭЦ снабжает теплом две трети жилых домов в Рязани, подает электрическую и тепловую энергию нескольким десяткам предприятий, служит гарантией промышленной безопасности региона. И это во многом заслуга тех, кто когда-то более полувека назад начинал строить станцию.

С 2007 по 2017 год предприятие по итогам областных конкурсов признавалось «Лучшим предприятием отрасли». В 2018 году ТЭЦ наградили дипломом Министерства энергетики РФ «за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе» на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге.

На станции идет поэтапная модернизация мощностей, вводятся новые энергетические объекты. Один из реализованных недавно крупных инвестиционных проектов — ввод в эксплуатацию новой теплофикационной турбины №4 и модернизированного турбогенератора ТГ-4, который повысил надежность теплоснабжения города.

В настоящее время на ТЭЦ завершаются пуско-наладочные работы в рамках масштабной реконструкции химического цеха с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами химической подготовки воды.

В 2022 году на ТЭЦ в соответствии с инвестиционной программой планируется строительство третьей градирни, ввод которой позволит в летний период дополнительно отпускать потребителям до 100 МВт электрической энергии.