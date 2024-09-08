Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?

Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — купили самые дешевые сосиски из линеек собственных марок сетевых магазинов и решили попробовать их. На дегустацию попали пять видов. Продукты оценивали по запаху, вкусу, составу, внешнему виду и присваивали места с первого по пятое.

Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — купили самые дешевые сосиски из линеек собственных марок сетевых магазинов и решили попробовать их.

На дегустацию попали пять видов:

«Первым делом» из «Дикси» за 39 рублей,

за 39 рублей, «Каждый день» из «Ашана» за 89 рублей,

за 89 рублей, «"Красная цена» Сосиски аппетитные вареные" из «Пятерочки» за 23 рубля,

за 23 рубля, «"Моя цена» Деревенские" из «Магнита» за 24 рубля,

за 24 рубля, «Маркет» из «Перекрестка» за 219 рублей.

Эксперимент проводили в редакции. Продукты оценивали по запаху, вкусу, составу, внешнему виду и присваивали места с первого по пятое. Перед дегустацией сосиски подогрели в микроволновке.

Соленый картон

За сосиски «Деревенские „Моя цена“» заплатили 24 рубля. В трехсотграммовой упаковке их было шесть штук. После разогревания «колбаски» стали кровавого оттенка. По консистенции были больше похожи на «неприятный» паштет.

«Сосиски кто-то уже жевал»

На вкус изделия напоминали соленый картон и пахли копчением. Отметим, что никто из коллег не смог съесть даже маленький кусок сосиски. После дегустации продукт отправлялся в урну.

Сосиски «Деревенские» относятся к В категории [сосиски, где массовая доля мышечной ткани от 60 до 80%]. На упаковке написано, что они сделаны из свинины, мяса птицы механической обвалки, питьевой воды, белкового стабилизатора (шкурка свиная), сухого обезжиренного молока, соевого белка, картофельного крахмала, рисовой муки, экстрактов пряностей (черный перец), декстрозы, стабилизатора, регуляторов кислотности, антиокислителей, загустителей, усилителя вкуса и аромата, красителя.

Нет мяса

Сосиски «Первым делом» из «Дикси» обошлись в 39 рулей за 300 граммов. По консистенции они напоминали паштет, пахли молоком. Кроме соли в них ничего не чувствовалось — сосиски были безвкусные.

«Первым делом» относятся к В категории. Как указано на упаковке, в составе изделий — свинина, мясо птицы механической обвалки, вода, шкурка свиная, пшеничная мука высшего сорта, картофельный крахмал, манная крупа, натуральные специи и пряности и их экстракты (имбирь, мускатный орех, кориандр, кардамон), чеснок, антиокислитель, стабилизаторы, регуляторы кислотности, загустители, ароматизаторы, дрожжевые экстракты, усилитель вкуса и аромата, краситель.

Несъедобно

В упаковке от «Пятерочки» было шесть сосисок весом 300 граммов. За пачку мы заплатили 23 рубля. После разогревания сосиски стали красно-розовыми. Их запах оценить было сложно: пахли молоком, копчением и соевым соусом.

Отметим, что на «колбасках» есть еле заметная пищевая пленка. По консистенции они напоминали паштет.

Внешний вид сосисок «вызывал доверие», но не вкус… Чувствовалась химия, продукт был явно пересолен. Никто из коллег не решился проглотить даже маленький кусок.

Сосиски «Аппетитные» относятся к категории В. В состав изделия входит мясо птицы механической обвалки, свинина, питьевая вода, говядина, животный белок, картофельный крахмал, пшеничная хлебопекарная мука высшего сорта, соль, фиксатор окраски нитрит натрия, черный перец, сахара, аскорбиновая и лимонная кислоты, стабилизаторы, регуляторы кислотности, усилитель вкуса и аромата, загустители, краситель.

Бумага со специями

За сосиски «Каждый день» из «Ашана» отдали 89 рублей. В упаковке, в отличие от предыдущих пачек, было 400 граммов.

Консистенция сосисок напоминала паштет. На вкус изделия были как бумага со специями. Одному из коллег во время дегустации попался хрящ. Запах у сосисок был лучше, чем вид и вкус — они пахли копчением и «дымком».

Однако спустя 20 минут после начала дегустации сосиски из «Ашана» покрылись пленкой.

Сосиски «Каждый день» В категории. В их составе содержатся мясо птицы механической обвалки, говядина, вода, свиной жир, картофельный крахмал, сухое молоко, кожа индейки, стабилизаторы, регулятор кислотности, загустители, усилители вкуса и аромата, соль, сельдерей, чеснок, перец черный, антиокислитель, ароматизаторы, краситель.

Есть можно

За сосиски «Маркет» из «Перекрестка» заплатили 219 рублей за 406 граммов. Это самые дорогие колбасные изделия из подборки.

Внешний вид у них был как у обычных сосисок, виднелась пищевая пленка. Пахли «колбаски» курицей и молоком. Причем запах птицы был слишком выражен (воняло курятником), что смутило всех дегустаторов, ведь в составе ее даже не было. На вкус сосиски были обычными, чувствовалось мясо. Одному из коллег попался хрящик.

Также стоит отметить, что, спустя 20 минут после начала дегустации, из «колбасок» начал вытекать жир.

Сосиски от «Маркета» относятся к категории В. В состав колбасных изделий входят свинина, говядина, вода, яичный порошок, сухое обезжиренное молоко, нитритно-посолочная смесь, регуляторы кислотности, усилитель вкуса и аромата, сахар, мускатный орех, антиокислитель (аскорбиновая кислота).

Кто это покупает?

Найти мясо в сосисках, за упаковку которых заплатили 24 рубля, нельзя. Для кого производят этот продукт? Кто его покупает? И самое главное, кто его ест? Таким вопросом задавались все коллеги во время дегустации.

Определить, на какое место поставить сосиски, оказалось сложно. Практически все коллеги делали это наугад.

«Надо выбрать худшего из худших. Для меня они практически одинаковые. Очень сложно выбрать то, что несъедобно»

Первое место все отдавали сосискам из «Перекрестка», второе — из «Ашана», третье — из «Магнита», четвертое — из «Дикси», пятое — из «Пятерочки».

Справедливости ради стоит отметить, что сосиски от «Маркета» получили первое место только благодаря цене.