Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

Сегодня почти у каждого есть собственная страница в соцсетях. На самых подкованных специалистов подписаны тысячи и миллионы людей.

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

«Не бойся, пеки!», 12+

В книге Ангелины Соболь собраны 50 рецептов сладкой и несладкой выпечки, для которых не нужны экзотические ингредиенты. Готовить по ним очень просто.

Ангелина не понаслышке знает, как важно иметь в арсенале хозяйки блюда, на которые не придется тратить много времени, ведь она — мама шестерых детей. По ее мнению, совместное приготовление пищи — это один из способов стать друг другу ближе.

«Женское достоинство — сила притяжения мужчин», 16+

Книга Милы Левчук о волшебстве, которое превращает мужчин в рыцарей для одних девушек, пока другие не могут дождаться звонка и доброго слова. О том, как важно научиться ценить себя и что это значит на практике.

Никакой воды, только логика, факты и пошаговые инструкции: как вернуть себе женское достоинство, привлечь достойного мужчину, получить его уважение и любовь, построить счастливые и гармоничные отношения.

«Дом мечты», 12+

Женя Жданова написала книгу для тех, кто занимается обустройством своего дома самостоятельно, без помощи дизайнера. Прихожая, кухня, гостиная, ванная, спальня, гардеробная, детская, кабинет — каждое помещение разобрано «по косточкам» и проиллюстрировано фотографиями из реализованных проектов декоратора.

В некоторых главах читатели найдут и «Домашнее задание», которое поможет спланировать, например, идеальный гардероб.

«Могучий русский», 12+

Русский язык — не только великий и могучий, но и странный, и смешной, и невероятный, и удивительный. Сотни тысяч подписчиков уже оценили книги Полины Масалыгиной.

И вот автор популярного инстаграм-блога «Великий русский» написала новую, в которой раскрывает неожиданные подвохи нашего языка.

«Папины детки», 12+

«Меня зовут Мансур, мне 37, у меня четверо детей, и я хочу пятого», — именно так Мансур Шангареев начал бы свою речь, попади в анонимный клуб многодетных отцов…

Самый известный многодетный папа в Instagram! Более 400 тысяч подписчиков и бесконечные вопросы от женщин о том, как же превратить обычного мужа-отца в любящего папочку, который обожает детей и боготворит жену.

Его книга про воспитание детей с абсолютно разными характерами. Про семьи, в которых главное любовь и взаимопонимание. Про «отцовский инстинкт». Про типы отцов и способы «воздействия» на них. Про семейную жизнь, какая она есть, мужскими глазами.

«ЮтубинаСила», 12+

Зарабатывать, не выходя из дома — мечта миллионов! Алексей Шулепов — создатель каналов, которые уже принесли миллионы рублей и миллионы лайков, автор и продюсер YouTube-канала для мужчин Be Bigger. Используя рекомендации из его книги, читатели смогут создать продающий канал, который приведет клиентов и принесет прибыль в любой сфере: дизайн, строительство, организация мероприятий, психология и так далее.

«Здоровое питание», 16+

Доктор Регина уверена, что здоровое питание — основа нашего здоровья в целом. Это не только легкость и энергия, отличное настроение и самочувствие, но и профилактика многих заболеваний.

Однако многие думают, что в современных условиях большого города, при бешеном ритме жизни соблюдать принципы здорового питания невозможно.

Врач-диетолог, основатель Школы здоровья «Regina Doctor» и автор популярного блога Instagram убедит читателей в обратном. Как правильно выбирать продукты и готовить? Какой режим питания идеальный и почему? Стоит ли принимать витамины и БАДы? Как питаться в отпуске, чтобы не привезти лишних килограммов?

Все это в книге «Здоровое питание», а также простые рецепты блюд, которые помогут начать здоровый образ жизни.

Книги можно купить в магазинах «Читай-город», расположенных по адресам:

Московское шоссе, 65-а, ТЦ «М5 Молл»;

Первомайский проспект, 70 корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;

Солотчинское шоссе, 11, ТЦ «Круиз».

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