Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Активной Семьи!

Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии.

В дилерском центре Чери Регион 62 появилась обновленная модель Chery Tiggo 7 Pro Max. Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии.

Почему стоит выбрать Chery Tiggo 7 Pro Max?

Современный дизайн и просторный салон: Обновленный Tiggo 7 Pro Max сочетает в себе элегантный внешний вид и просторный салон, идеально подходящий для активной семьи. Внутри вас ждут два интегрированных 12.3-дюймовых экрана, обеспечивающих удобное управление навигацией и мультимедийными функциями. Технологичность и комфорт: Камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, система автономного экстренного торможения, возможность подключения беспроводного Apple CarPlay и Android Auto — все это делает поездки максимально комфортными и безопасными. Мощность и экономичность: Двигатель 1.6 Turbo 150 DCT обеспечивает отличную динамику и экономичность, что особенно важно для семейных поездок. Автомобиль разменивает первую сотню за 9,7 с. и имеет впечатляющие показатели топливной экономичности в 6,2 л. в трассовом режиме. Гарантия: 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это дает вам уверенность в надежности вашего автомобиля на долгие годы. Специальное предложение: Только до конца августа 2024 года вы можете приобрести Chery Tiggo 7 Pro Max по специальной цене от 2 420 000 рублей. Рассрочка до 5 лет, 0,01%, первоначальный взнос от 80%. Программа оформляется в рамках акции «Автокредит с Халвой». ПАО «Совкомбанк». Не упустите шанс!

Приглашаем вас посетить дилерский центр Чери Регион 62 и пройти тест-драйв обновленного кроссовера. Оцените все преимущества лично и убедитесь, что он идеально подходит для вашей семьи.

Подробнее о модели: clck.ru/3C7iN5 .

Адрес дилерского центра Чери Регион 62: Куйбышевское шоссе, д. 51, Рязань.

Телефон для записи на тест-драйв: +7 (4912) 576-520.

Ждем вас в Регион 62! Сделайте шаг навстречу новым возможностям с Chery Tiggo 7 Pro Max!