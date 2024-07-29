Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный семейный кроссовер

Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновленную модель Tiggo 7 Pro Max.

Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновленную модель Tiggo 7 Pro Max. Этот кроссовер сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и непревзойденный комфорт, делая его идеальным выбором для семейных поездок и повседневного использования. Основные особенности:

Современный дизайн и комфорт

Обновленный Tiggo 7 Pro Max получил свежий внешний вид с агрессивными линиями и элегантными деталями. Внутри вас ждет просторный салон с высококачественными материалами и современными технологиями. Два интегрированных 12.3-дюймовых экрана на центральной панели обеспечивают удобное управление мультимедийной системой и навигацией.

Мощность и производительность

Под капотом Tiggo 7 Pro Max скрывается 1.6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с и с крутящим моментом в 275 Ньютон на метр, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Этот двигатель обеспечивает отличную динамику и экономичность, делая каждую поездку приятной и безопасной. Автомобиль разменивает первую сотню за 9,7 с. и имеет впечатляющие показатели топливной экономичности в 6,2 л. в трассовом режиме.

Технологии и безопасность

Кроссовер оснащен передовыми системами безопасности, включая круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, ассистента удержания в полосе и систему автономного экстренного торможения, и возможность подключения беспроводного Apple CarPlay и Android Auto. Эти функции делают вождение более комфортным и безопасным.

Гарантия

Chery предлагает впечатляющую гарантию на Tiggo 7 Pro Max — 7 лет или 200 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. Это подчеркивает уверенность производителя в качестве и надежности своего автомобиля.

Специальное предложение

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