Новый квартал в центре Рязани: обновленный город или транспортный коллапс?

Застройка центра Рязани — пожалуй, одна из самых острых тем, обсуждаемых представителями региональной власти и общественности на различных дискуссионных площадках.

Среди наиболее амбициозных и масштабных градостроительных проектов аналитики выделяют планы по возведению сразу нескольких высотных зданий в районе улиц Грибоедова, Есенина и Фирсова. В начале этого года эта инициатива уже прошла процедуру публичных слушаний.

Тем не менее, проект, предложенный финансово-промышленной компанией «Инвест» задолго до старта продаж вызвал много вопросов среди горожан. Опасения рязанцев прежде всего касаются влияния нового строительства на транспортную инфраструктуру всего микрорайона, возможного дефицита парковочных мест, дополнительной нагрузки на существующие коммуникации.

Рязанский городской сайт решил разобраться, что же планируется построить на месте торгового дома «Барс» и прилегающих зданий, и поможет ли воплощение данного замысла обеспечить комфортные условия проживания будущим новоселам и обитателям близлежащих кварталов.

Как нам сообщили в ФПК «Инвест», общая площадь застройки составит около четырех гектаров. На месте нынешних построек планируется возведение комплекса из шести 26-этажных домов на стилобате высотой в три этажа с организацией парковки, куда жители смогут попасть непосредственно из своих квартир.

В планах компании создать развитую социальную инфраструктуру: обустройство спортивной площадки (500-800 квадратных метров) с игровым полем и теннисным кортом, на первом этаже зданий предполагается строительство детского центра, медицинской комнаты. На месте нынешней парковки между зданиями «Барса» и «Апельсина» организовать общественную зону рекреации.

Что же касается одного из самых волнующих рязанцев вопроса — не встанет ли центр города в одну сплошную круглосуточную пробку — согласно проекту проезжие части улиц Грибоедова и Есенина расширят до шести полос в районе нового комплекса. А на самой территории ЖК планируется устроить заездные карманы и создать в общей сложности 2 250 машиномест.

Решить проблему транспортной доступности должно появление двустороннего движения по улице Новой, строительство новых дорог, соединяющих улицы Фирсова и Лермонтова, улицы Есенина и Фирсова. Улицу Вознесенскую предполагается продлить до Окского проезда с выходом на новую развязку около «Круиза», также планируется выход с улицы Кальной на Муромское шоссе.

Строительство комплекса будет вестись в три этапа приблизительно по два года каждый. Первый этап в случае прохождения всех необходимых процедур предполагается начать в первой половине 2018 года. Торговые предприятия будут переводить в новые помещения также поэтапно с вводом последних в строй.

Застройщик собирается воплотить в новом квартале концепцию «город в городе». Наряду с жилыми помещениями на территории застройки девелопер обещает создать необходимую инфраструктуру: магазины различного назначения, фитнес-зал, кафетерии, рестораны, детские и развлекательные центры.

Как пояснил в интервью RZN.info главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко, проект нового квартала должен пройти экспертизу, и только после этого девелопер сможет подать все необходимые документы для получения разрешения на строительство. До окончания экспертизы рассуждать о плюсах и минусах проекта некорректно.