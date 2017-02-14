Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Вопрос «А куда в Рязани можно сходить?» регулярно задается иногородними друзьями и знакомыми. Обычно, если на Рязань отводится один-два дня, можно обойтись «стандартной» программой: прогулка по кремлю, поездка в Константиново с заездом в святой источник в Пощупово.

Но в последнее время Рязань становится, видимо, действительно популярнее у туристов, потому как путешественники более требовательны: «были там уже», «а что еще посоветуешь». Вот тогда и понимаешь, что надо предлагать новые маршруты в помощь туристам и скучающим рязанцам в торговых центрах.

Итак, рязанские музеи. В нашем рейтинге не будет экспозиции во Дворце Олега (надеемся, что о ней все помнят и были хоть раз в школьные годы), рассказа о родине Есенина и художественном музее (причины те же). Мы постарались рассказать о тех экспозициях, которые не столь популярны, как вышеперечисленные, а зря. В первую очередь, это музеи военные. Наш город тесно связан с армией: здесь располагалось несколько военных училищ, работают оборонные предприятия и находится военный аэродром.

Музей истории воздушно-десантных войск

Поскольку Рязань — признанная столица ВДВ, на первом месте стоит музей истории воздушно-десантных войск, который располагается в здании десантного училища. Экспозиция обширна, но без знающего проводника в ней можно упустить много интересного, поэтому лучше воспользоваться услугами экскурсовода.

Посетителям показывают документы, образцы специальной техники ВДВ, оружие, множество экспонатов, рассказывающих об истории десантных войск и известных десантниках, об участии ВДВ в военных операциях. Кроме того, на улице перед входом установлены на постаментах боевая машина пехоты БМД-1 и противотанковая установка АСУ-57.

Посещение музея ВДВ логично совместить с посещением памятника командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филлиповичу Маргелову. Его имя носит Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а вклад в развитие этого рода войск столь велик, что аббревиатура ВДВ часто в шутку расшифровывается как «Войска Дяди Васи». Памятник находится в сквере на площади Костюшко, что напротив входа на территорию десантного училища.

Адрес музея: Рязань, площадь Маргелова, дом № 1

Телефон музея: (4912) 93-01-58 дежурный по музею; (4912) 93-01-78 экскурсионный отдел. (работает ежедневно с 10 до 17 часов)

Музей дальней авиации

Интересной темой для времяпрепровождения может стать тема дальней авиации — в рязанском авиацентре, который находится в Дягилево, действует музей, рассказывающий об истории «дальников», о самолетах и знаменитых летчиках. В нем действует как внутренняя экспозиция, так и площадка авиационной техники под открытым небом. На ней выставлено несколько самолетов дальней авиации, в различное время состоявших на вооружении: Ту-16, М-4, Ту-22ПД, Ту-22М2, Ту-22М3.

В том числе и легендарный Ту-95, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый скоростной в мире турбовинтовой самолет. Музей располагается на улице имени Александра Белякова — нашего земляка, который был штурманом в экипаже Валерия Чкалова во время легендарного первого в мире беспосадочного перелета через Северный полюс в Америку. Позже именно Александр Беляков стал основателем Рязанской высшей школы штурманов ВВС, ставшей современным центром переподготовки летчиков и штурманов дальней авиации.

Бюст Александра Белякова установлен на центральной улице военного городка, а на входе в городок стоит на постаменте настоящий самолет Ту-16Е — первый советский тяжелый реактивный бомбардировщик-ракетоносец, самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ.

Адрес музея: Рязань, улица Белякова, военная часть 41521

Телефон музея: (4912) 33-53-36

Музей-усадьба академика Павлова

Еще один сугубо рязанский музей — это дом-музей академика Ивана Павлова, знаменитого физиолога, лауреата Нобелевской премии. Усадьба находится на одноименной улице. Это нарядный, хорошо сохранившийся деревянный дом, постройки XIX века. В нем сохранены мебель и предметы интерьера, личные вещи и книги Павлова. Музей будет однозначно интересен тем, кто интересуется личностью знаменитого физиолога. Не менее интересно будет и, просто пройдя по комнатам, посмотреть на уклад жизни, принятый в позапрошлом веке.

Адрес: Рязань, улица Павлова, дом № 25 Тел.: (4912) 25-40-72

Рязанский музей путешественников

Еще один уникальный музей с эксклюзивной тематикой, не имеющей аналогов в России, — Рязанский музей путешественников. Он рассказывает о знаменитых рязанцах, которые в качестве путешественников, исследователей и географов, изучали и открывали новые земли. Это Лаврентий Алексеевич Загоскин, Александр Павлович Авинов, Василий Михайлович Головнин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский и другие.

На входе стоит настоящий морской якорь и корабельный штурвал, висят стенды с информацией о знаменитых путешественниках, фотографии из экспедиций. Отдельная экспозиция посвящена теме «Русской Америки» — Аляске, которую исследовал Лаврентий Загоскин. Эта интересная коллекция экспонатов показывает русское наследие, которое до сих пор живо и является неотъемлемой частью культуры жителей Аляски.

Первая часть выставки посвящена истории открытия и освоения «Русской Америки». Вторая рассказывает, что связывает Россию и Аляску сейчас. Экспонаты были привезены из нескольких экспедиций на Аляску, которые совершили рязанцы под руководством хорошо известного путешественника и ученого Михаила Малахова.

Второй зал музея посвящен истории развития воздухоплавания в России и рассказывает о вкладе рязанцев в его развитие. Здесь — рассказы о первых полетах на тепловых аэростатах и самолетах, о «Сталинском маршруте» Валерия Чкалова и его беспосадочном перелете в Америку, история рязанского фестиваля воздухоплавания «Небо России» и фотографии с уникальных полетов.

Адрес: Рязань, улица Ленина, дом №35

Телефон: (4912) 25-56-36

Музей СССР

В прошлом году в Рязани открылся необычный музей — Музей СССР. В нем собраны предметы быта, окружавшие людей в советское время. Здесь множество вещей, которые были тогда в каждом доме: фотоаппараты и радиоприемники, старые советские открытки и елочные игрушки, игры и музыкальные инструменты, кухонная утварь и детские игрушки.

Визит в этот музей — экскурс в прошлое, во времена, которые остались ностальгическими воспоминаниями в душах многих. Кто-то окунется здесь в свое беззаботное советское детство, кто-то вспомнит юность и первую любовь или веселые студенческие дни. В музее можно не только посмотреть и потрогать экспонаты, но и поиграть в советские настольные игры, или посетить мастер-класс по изготовлению различных поделок тех времен.

Адрес: Рязань, ТД «НИТИ» (Яблочкова дом № 6 строение 1), здание с эскалатором правый вход.

Телефон: +7 (953) 741-58-62

В ближайшем будущем Рязань обзаведется еще несколькими выставочными площадками, которые обещают стать довольно интересными. В этом году на Почтовой улице планируют открыть музейно-выставочный центр «Фотодом».

В следующем, в рамках празднования 100-летия со дня рождения Александра Солженицына, собираются создать музейный центр, посвященный писателю. Также обсуждается идея создания в городе Музея кожи и Сахарной мануфактуры.