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17:37, 18 мая 2019 2 324

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николаю Любимову показали уникальные заводы строительного холдинга VELLCOM group. Глава области посетил рязанское производство.

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам, они посмотрели как работает научно-испытательная лаборатория. Также Николаю Любимову рассказали о планах развития производства на ближайшие пять лет.

На сегодняшний день асфальтовый завод производит 240 тонн материала в час. «Подобные технологии позволяют укладывать одновременно две полосы, что влияет на качество и эстетику работ», — рассказал Сергей Попов. По его словам, асфальтовый завод может отгружать 120 кубометров в час производимой продукции, на предприятии есть резервуар вместимостью 1 000 кубометров.

Кроме того, руководитель VELLCOM group подчеркнул, что холдинг работает по принципу бережливого производства — так, на асфальтовом заводе вторично используют старый асфальт и отходы от бетона.

Председатель совета директоров VELLCOM group анонсировал строительство еще одного бетонного завода австрийской компании SMB, открытие которого запланировано на конец 2019 года.

С помощью нового оборудования предприятие увеличит производство бетона в полтора раза, вариантов продукции станет больше. Например, компания предложит покупателям цветной бетон, а также строительные материалы повышенной износостойкости.

В будущем VELLCOM group намерен запустить производство по подготовке песка, щебня, построить завод ЖБИ, железнодорожный тупик, научноисследовательский центр, административные здания и лаборатории площадью 1000 квадратных метров, обеспечив тем самым новые рабочие места.

Николай Любимов в свою очередь подчеркнул, что производство действительно уникально, а его высококачественная продукция позволяет сокращать потери и себестоимость. «Мы должны использовать преимущества и возможности рязанских предприятий для того, чтобы обеспечить достойное качество строительства и ремонта дорог». По словам губернатора, теперь необходимо добиваться от подрядчиков соблюдения всех правил и технологий. Производство качественного материала для ремонта дорог в регионе есть.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Автор: Александр Блохин

© RZN.info

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