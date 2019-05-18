Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николаю Любимову показали уникальные заводы строительного холдинга VELLCOM group. Глава области посетил рязанское производство.
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам, они посмотрели как работает научно-испытательная лаборатория. Также Николаю Любимову рассказали о планах развития производства на ближайшие пять лет.
На сегодняшний день асфальтовый завод производит 240 тонн материала в час. «Подобные технологии позволяют укладывать одновременно две полосы, что влияет на качество и эстетику работ», — рассказал Сергей Попов. По его словам, асфальтовый завод может отгружать 120 кубометров в час производимой продукции, на предприятии есть резервуар вместимостью 1 000 кубометров.
Кроме того, руководитель VELLCOM group подчеркнул, что холдинг работает по принципу бережливого производства — так, на асфальтовом заводе вторично используют старый асфальт и отходы от бетона.
Председатель совета директоров VELLCOM group анонсировал строительство еще одного бетонного завода австрийской компании SMB, открытие которого запланировано на конец 2019 года.
С помощью нового оборудования предприятие увеличит производство бетона в полтора раза, вариантов продукции станет больше. Например, компания предложит покупателям цветной бетон, а также строительные материалы повышенной износостойкости.
В будущем VELLCOM group намерен запустить производство по подготовке песка, щебня, построить завод ЖБИ, железнодорожный тупик, научноисследовательский центр, административные здания и лаборатории площадью 1000 квадратных метров, обеспечив тем самым новые рабочие места.
Николай Любимов в свою очередь подчеркнул, что производство действительно уникально, а его высококачественная продукция позволяет сокращать потери и себестоимость. «Мы должны использовать преимущества и возможности рязанских предприятий для того, чтобы обеспечить достойное качество строительства и ремонта дорог». По словам губернатора, теперь необходимо добиваться от подрядчиков соблюдения всех правил и технологий. Производство качественного материала для ремонта дорог в регионе есть.
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