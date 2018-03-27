Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Недавняя трагедия в Кемерове потрясла всю Россию. По последним данным, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Люди не смогли выбраться с четвертого этажа охваченного огнем здания. Следствие только началось, но уже ясно одно — в торговом центре были грубо нарушены правила пожарной безопасности. Пожарные выходы оказались закрытыми, их приходилось выбивать. Дети, пришедшие на мультфильм, оказались в ловушке.

Подобные ТРЦ есть в большинстве крупных городов, не исключение и Рязань. Мы решили проверить, насколько безопасны популярные у рязанцев торговые центры. Выяснилось, что в некоторых можно легко заблудиться, в других же ситуация внушает оптимизм.

«Круиз»

Трехэтажный «Круиз» находится на окраине Рязани, рядом с Северной окружной дорогой. На Солотчинском шоссе достаточно просторно, чтобы пожарные могли беспрепятственно добраться до торгового центра. Чтобы подняться с одного этажа на другой, можно воспользоваться эскалатором или обычной лестницей.

Перемещаемся на верхний этаж и пытаемся понять — куда бежать, если вдруг произойдет пожар. Первое, что поможет сориентироваться — яркие зеленые таблички с направлением движения. Но они находятся в горизонтальной плоскости, и человеку, чтобы увидеть их, необходимо задрать голову вверх, что весьма неудобно.

Также обзору мешают вывески бутиков, из-за которых легко может заблудиться не только ребенок, но и взрослый.

С трудом, но проходим по указателям и оказываемся рядом с выходом, который ведет на лестницу. Дверь открыта и там можно ходить, но пролеты достаточно узкие: троим не разойтись.

Попутно, рядом с дверью, замечаем информационный стенд по действиям при ЧС — на нем не отмечено место, где находится человек, читающий конкретную схему. Даже не нанесены места крепления планов эвакуации на этаже. В целом, маловато конкретики и ориентироваться становится значительно труднее.

Порадовало наличие отдельного пожарного выхода из кинотеатра. Но сначала необходимо вывести людей из всех залов и проводить по коридору к двери, а потом уже через крышу выйти на воздух, минуя здание торгового центра.

«М5 Молл»

Следующий на очереди — единственный из представленных одноэтажный торговый центр — «М5 Молл». В этом торгово-развлекательном центре всего один этаж, но достаточно обширный. При этом указатели никуда не спрятаны и хорошо видны с любого ракурса, хотя и находятся у стен.

Для любителей шопинга здесь имеется пять рабочих входов, а также десять эвакуационных, из которых два — служебных. Начальник охраны провел нас в один из таких «тоннелей» и на наших глазах открыл одну из эвакуационных дверей. Сомнение вызвали пломбы на пожарном щите и на ручках дверей, но они срываются от одного толчка.

Также в некоторых из них есть двери в уборные и прилегающие бутики. «Это необходимо для того, чтобы из чуть менее, чем половины бутиков можно было выйти сразу в эвакуационный коридор, без столпотворения в торговом зале», — пояснил управляющий «М5Молла».

Другие приятные детали: табличка с планом эвакуации показывает местоположение человека, который на него смотрит, для тушения пожара применяется секторное зонирование. Там распылители воды расположены поперек зала, чтобы создать так называемую «стену воды», и не дать огню распостраниться по зданию.

В целом в здании установили около 12 тысяч распылителей, они внушают уверенность в том, что огонь гарантированно зальет. Эвакуация из кинозалов проводится прямо на улицу — без тоннелей и коридоров. Для администрации есть своя эвакуационная лестница.

«Премьер»

В отличие от «М5 Молла», здесь с навигацией все плохо. Единичные таблички, которые показывают, где находится эвакуационный выход, расположены далеко не везде, не продублированы на колоннах, а иногда сливаются со стеной. В панике посетители торгового центра их просто не разглядят.

Эвакуационные лестницы есть, но в них есть никому непонятные «закутки». В целом, очень странно выглядят опечатанные выходы из кинозалов: сотрудники ТРЦ принялись срывать эти бумажные пломбы с печатью и фамилией руководителя. На наше негодование сотрудники сообщили, что эти двери открываются только изнутри и «эти бумажные пломбы нужны для охранников».

Больше всего удивило, куда ведет коридор, по которому должны бежать люди, спасаясь от огня: на крышу! А потом снова на лестницу, что ведет вниз. Общее состояние лестниц — как на незаконченной стройке. Это видно по состоянию вентиляционной трубы за дверью, ведущей на эвакуационную лестницу. Сотрудник ТРЦ отметил, что «состояние короба не влияет на его работу».

Спустившись из кинотеатра в торговый зал, тут же замечаем висящий на стене план эвакуации. Подходим поближе и пытаемся понять, куда в случае пожара бежать посетителям. В нем оказалось так же легко заблудиться, как в самом «Премьере».

Дело в том, что в условных обозначениях есть три черных точки, которые указывают на ваше местоположение, но на деле приходится угадывать, где именно вы находитесь. И так на всех трех планах, которые попались на нашем пути. Куда бежать — мы так и не поняли.

Также снова бросаются в глаза щели и нестыковки утеплителя на вентиляционном оборудовании.

В конце «рейда», сотрудники обещали все устранить «к завтрашнему дню». Посмотрим.

«Малина»

На первый взгляд, когда попадаешь в «Малину», кажется, что узкие эскалаторы — это единственный вариант для эвакуации в случае ЧП.

Однако, в торговом центре оказалось достаточно много эвакуационных выходов, и свободный доступ к ним на каждом этаже и подземной парковке. Все они обозначены яркими табличками и сразу бросаются в глаза. Двери открыты и ведут на лестничную площадку.

Также, как и в «Круизе», непонятно, как читать эти направляющие к запасным лестницам.

Мы попробовали найти выходы для эвакуации на третьем этаже, где расположен кинотеатр. Они сразу бросаются в глаза — над ними висят таблички с выбегающим в дверь человечком. Одна из дверей открыта, над второй пришлось потрудиться, но и она «поддалась». Возможно, заел замок. На лестнице также есть указатели.

Возле каждого выхода имеется план эвакуации. Но, также, как и в «Премьере» есть неточности в местонахождении, но разобраться можно. По крайней мере, какие варианты эвакуации есть.

«Виктория Плаза»

Эвакуироваться из огромной «Плазы», построенной в виде шифоньера, несложно. Здесь есть широкие лестницы, по которым можно сбежать вниз, рядом с лестницей есть наклейки, которые указывают, где искать выход. Да и по торговому залу ориентироваться просто.

Тут же висит «план побега». Тот же «косяк», что везде с пунктами, где находится человек, читающий стенд. Проследовав по стрелочкам, находим сразу четыре выхода: два из них имеют датчики движения и туда в обычном режиме работы торгового центра не пробраться. Заглянув за них, мы увидели длинный коридор. В конце еще одна дверь, но она заблокирована.

Как пояснил сотрудник ТЦ, в случае тревоги блокировка с дверей будет снята автоматически и выход будет открыт. Также там будет автоматически включена подача свежего воздуха. Всего в здании семь таких лестниц, их пролеты просторные и широкие.

Здесь давка будет возможна, если только людей будет очень много, но это маловероятно. К тому же 1 декабря 2017 года, из-за информации о лжеминировании торговый центр полностью эвакуировали за пять минут. Система эвакуации срабатывает автоматически.

Однако тем, кто, например, гуляет по бутикам на цокольном этаже в центре «Плазы» сориентироваться в случае пожара, будет сложно.

Оригинальным решением было сделать открываемые витражи на крыше — для «вытягивания» дыма из здания.

Два выхода, расположенные по бокам от главного входа, заблокировали красной лентой. Охранник объяснил, что они будут функционировать при тревоге, а во время обычной работы в них нет необходимости.

Во всех объектах почти на каждом шагу есть пожарные щиты с рукавами и огнетушителями. Также имеются кнопки аудиовызова диспетчера и тревожные кнопки о возгорании.

По современному законодательству, в торговых центрах ежеквартально должны проводиться учебные тревоги, а также ежемесячно проходить технический осмотр всех систем здания. Надеемся, что рязанцам не придется спасаться от пожара во время просмотра фильма или походов за покупками.