Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

В конце августа, накануне губернаторских выборов, Владимир Путин планирует посетить Рязань. RZN.info вспомнил предыдущие поездки президента в регион.

Первый раз в роли президента Владимир Путин приехал на рязанскую землю 29 ноября 2002 года.

Он побывал в Константинове, осмотрел экспозицию, рассказывающую о жизни и творчестве Сергея Есенина, зашел в школу, где учился поэт, посетил усадебный дом Лидии Кашиной.

2002 год

Из Константинова президент поехал на Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Причина поездки — подписание в ноябре 2001 года российско-американского инвестиционного соглашения, по которому американская сторона выделила средства на реконструкцию завода, проводившуюся без остановки производства. На заводе Путину рассказали о реконструкции и строительстве новой установки по производству высокооктанового бензина.

Следующим пунктом поездки стало десантное училище. Там глава государства вручил десятерым десантникам государственные награды за участие в операциях по ликвидации незаконных бандформирований на Северном Кавказе.

2002 год

Также Владимир Путин посетил Рязанскую область во время страшных лесных пожаров, бушевавших в регионе в 2010 году. В поселке Криуша 10 августа Путин (в то время премьер-министр) пообщался с погорельцами, оставшимися без крова из-за лесных пожаров, и проверил, как строятся новые дома.

В Ситуационно-навигационном центре он провел совещание по вопросам использования технологий ГЛОНАСС и обсудил возможность контролировать движение пассажирского транспорта, техники ЖКХ и автомобилей оперативных служб в режиме реального времени. Кроме этого, Путин в качестве второго пилота самолета Бе-200 выполнил заборы воды из Оки и сбросы ее на очаги лесных пожаров.

2010 год

11 марта 2011 года премьер-министр Путин оценил недавно построенный в Рязани перинатальный центр. Осмотрел помещения, пообщался с персоналом и роженицами. Одной из них, родившей на днях двойню, Путин вручил сертификат на детские коляски и дал распоряжение в то время губернатору области Олегу Ковалеву выделить женщине квартиру.

2013 год

В последний раз в регионе Путин был с официальным визитом четыре года назад. 15 ноября 2013 года он посетил рязанское десантное училище в 95-ю годовщину его основания. Президент осмотрел мемориальный комплекс «Аллея Героев» на территории десантного училища, возложил цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову и венок к монументу выпускникам училища, погибшим при выполнении боевых задач. В честь 95-летия глава государства наградил училище Орденом Суворова, который вручается за выдающиеся успехи в деле управления войсками.