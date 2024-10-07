«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?

В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бензина АИ-95 на заправках областного центра. В зону внимания попали девять АЗС: «Газпромнефть», «Татнефть», «Сибирьнефть», «Роснефть», «Тебойл», «Змей Горыныч», «Звездочка», «Полный бак», «Спецнефтепродукт». Последняя стала лидером рейтинга, оставив позади станции крупнейших федеральных сетей.

В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бензина АИ-95 на заправках областного центра. В зону внимания попали девять АЗС: «Газпромнефть», «Татнефть», «Сибирьнефть», «Роснефть», «Тебойл», «Змей Горыныч», «Звездочка», «Полный бак», «Спецнефтепродукт». Последняя стала лидером рейтинга, оставив позади станции крупнейших федеральных сетей.

Оценку проводили по трем показателям: октановое число, сера, бензол. По каждому из них «Спецнефтепродукт» продемонстрировал соответствие норме с «запасом», благодаря чему «Комсомолка» присвоила топливу данной сети первое место.

Как на АЗС частной фирмы бензин по ряду параметров оказался лучше, чем на станциях нефтяных компаний? Чем может обернуться заправка машины некачественным горючим? Об этом журналист РЗН. инфо поговорил с представителем «Спецнефтепродукта», а также экспертом по ремонту и техобслуживанию автомобилей ГК «Автоимпорт».

Заправка по-рязански

«Спецнефтепродукт» имеет восемь автозаправочных станций на территории Рязани и области. На региональном рынке компания работает почти четверть века — с 2001 года. Все это время она руководствуется принципом «На качестве — не экономим». И в полной мере подтверждает его делом, а также — многочисленными экспертизами, ни одна из которых не показала отклонений от нормы. Кроме того, сеть АЗС неоднократно становилась победителем конкурса «Лидер доверия» в номинациях «Гарантия качества ГСМ» и «Услуги автомобильного сервиса».

В чем же секрет успеха сравнительно небольшой организации? Он складывается из нескольких компонентов: единственный поставщик, исключение посредников, собственная нефтебаза и раздельный налив.

Уже много лет «Спецнефтепродукт» напрямую работает с АО «РНПК». Поэтому на интересующий многих вопрос «Есть ли в Рязани рязанское топливо?» с уверенностью можно ответить «Да».

"Мы уже давно пришли к выводу, что для обеспечения стабильного качества необходимо останавливаться на одном поставщике и исключать на пути следования топлива от производителя до потребителя всех посредников. Рязанская нефтеперерабатывающая компания — это отличный современный завод, который постоянно модернизируется и идет в ногу со временем, а порой — даже опережает его.

Предприятие одно из первых в стране стало выпускать высокооктановый бензин АИ-100. Также оно производит топливо класса Евро-6, которое на 30% менее токсичное, чем действующий стандарт Евро-5. Мы заинтересованы в том, чтобы получить бензин высочайшего качества, и чтобы при этом транспортные расходы в его стоимости давали минимальное удорожание. Поэтому уже много лет сотрудничаем с рязанским производителем", — прокомментировал генеральный директор ООО «Спецнефтепродукт» Андрей Чанов.

Логистика поставок выглядит следующим образом: «Спецнефтепродукт» покупает определенный объем топлива АО «РНПК» на бирже, завод производит его и отправляет в опломбированном вагоне на нефтебазу сети АЗС. Там бензин сливается и направляется непосредственно на заправочные станции, работающие под брендом «Спецнефтепродукт». Каждую цистерну сопровождает паспорт с характеристиками топлива, который служит гарантом качества продукции.

Разделяй и радуй, или почему не все АЗС могут похвастать идеальным качеством

Бывает так, что топливо, которое при закупке имело хорошие показатели, изменяет свои свойства в процессе транспортировки или хранения. Не будем брать во внимание случаи, когда недобросовестные предприниматели, выражаясь народным языком, «бодяжат» бензин, превращая его в откровенно опасную для автомобиля субстанцию. Рассмотрим рядовую и вовсе «некриминальную» ситуацию.

Топливо приходит с завода на нефтебазу, где хранятся продукты разных производителей, а налив происходит по одному и тому же трубопроводу. Либо для хранения используется емкость, в которой до этого находился нефтепродукт другой марки. Она никогда не бывает полностью сухой, так как даже в «чистом» резервуаре неизбежно будет присутствовать «мертвый остаток» — объем жидкости, находящийся ниже уровня заборной трубы. Откачать топливо «до нуля» — технически невозможно.

Таким образом, на выходе мы получаем те самые «следы арахиса, орехов и молока» (в нашем случае — примеси бензина с иными характеристиками), которые могут вызвать неприятности вплоть до летального исхода (аналогию с двигателем автомобиля продолжить несложно).

Организация процессов в «Спецнефтепродукте» исключает возможность смешения бензина разных марок. Каждая емкость закреплена за определенным видом топлива от единственного поставщика. Также разделен налив: по одной трубе идет АИ-92, по другой — АИ-95 и т. д.

Площадь и материально-техническое оснащение нефтебазы, на которой «Спецнефтепродукт» является единоличным хозяином, позволяют выстроить индивидуальный маршрут для каждого продукта.

На глазок?

Многие автовладельцы задумываются о качестве топлива, которое они заливают в бензобак. И часто пробуют определить его пригодность «на глазок» — по цвету, запаху, наличию твердых включений. Также в интернете можно найти множество способов, как проверить бензин в домашних условиях — от сжигания на стекле до замеров октанового числа «бытовым» октанометром, купленным за 100 долларов у соседей из Поднебесной. Все это — ненадлежащие измерения, не способные дать адекватный результат, считает Андрей Алейников — руководитель компании, занимающейся реализацией топлива уже более 20 лет.

«Измерительные приборы должны регулярно калиброваться. Должна быть эталонная проба. Свидетельство о прохождении поверки. Невозможно одним и тем же прибором за несколько секунд проверить бензин разных марок, разных производителей, как это часто можно увидеть в различных роликах в сети. Что касается цвета и запаха, эти параметры вообще никакими показателями не нормируются. Сырье для производства топлива идет из разных скважин. Задача производителя — выпустить такой продукт, который будет соответствовать действующим стандартам. При этом запах и цвет, в зависимости от скважины, может отличаться», — добавляет Андрей Алейников.

Оценить качество топлива можно только путем проведения серьезной экспертизы — в Рязани такую осуществляет АО «Рязаньнефтепродукт». Организация входит в структуру «Роснефти» и может позволить себе лабораторию, оснащенную по последнему слову техники.

По словам генерального директора ООО «Спецнефтепродукт» Андрея Чанова, помимо государственных проверок, общество, как владелец одноименного товарного знака, регулярно проводит экспертизу продукции по собственной инициативе, поскольку заинтересовано в сохранении своей репутации.

Чтобы убедиться в том, что ни на каком этапе не произошел сбой, сотрудники компании осуществляют заборы образцов топлива на АЗС «Спецнефтепродукта» и сдают их на проверку в лабораторию, имеющую соответствующее оборудование и аккредитацию.

Медленная смерть

За последние несколько лет двигатели внутреннего сгорания очень сильно изменились. Они стали более мощными, экономичными и экологичными, при этом — уменьшились в весе, размерах и объемах.

«Сейчас на большинство легковых машин ставят моторы объемом 1,5-2 литра. При этом мощности, которые снимаются с этих движков, очень серьезные. Снять с 1,5-литрового мотора 150 лошадиных сил — это норма. С 2-литрового — 200-300 лошадиных сил. Изменились и топливные системы. Мы еще помним очень простые карбюраторные системы впрыска, потом изобрели системы с центральным впрыском, далее — с распределительным. Современные двигатели оснащают непосредственным впрыском — подача топлива осуществляется прямо в цилиндры двигателя. Все системы управляются «умной» электроникой, которая позволяет подавать топливо в таких минимально необходимых дозах, которые обеспечивают работу двигателя в нужном режиме, — поделился руководитель департамента послепродажного обслуживания ГК «Автоимпорт» Дмитрий Горохов.

Изменения в конструкции двигателя привели к тому, что «сердце» автомобиля и вся топливная система стали крайне требовательны и чувствительны к качеству топлива.

Плохой бензин, как правило, убивает машину постепенно и незаметно. Примеси, содержащиеся в горючем, способствуют образованию отложений на жизненно важных ее элементах: свечах, поршнях, форсунках, клапанах, стенках цилиндров. Со временем они выходят от строя, что оборачивается дорогостоящим ремонтом — в сотни тысяч рублей.

«Современные двигатели очень слабо ремонтопригодные. Технология ремонта — узловая, то есть замене подлежат не отдельные детали, а целые блоки — узлы. Если повреждаются элементы цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма, ремонт будет очень серьезным. Бывает, что приходится менять двигатель целиком. В моей практике была масса случаев, когда люди заправлялись на непроверенных заправках по пути между городами — и движок вскоре умирал», — отметил Дмитрий Горохов.

Действительно, в особо тяжелых случаях машина выходит из строя практически сразу после залива бензина. Но даже при таком раскладе привлечь к ответственности автозаправочную станцию будет крайне сложно. Автомобиль, как правило, успевает отъехать и еще какое-то время исправно работает на топливе, оставшемся в системе с прошлой заправки.

Симптомы болезни

Зачастую до определенного времени «болезнь» мотора может протекать бессимптомно. Иной раз определить, что залит некачественный бензин, можно по «тактильным» ощущениям при езде. Пропадает тяга, ухудшается динамика разгона, двигатель начинает работать «жестко» — сбиваться с ритма, трястись и вибрировать. Все это — признаки «недуга», вызванного плохим топливом. Кроме того, автомобилист может заметить непривычный запах в салоне, а через какое-то время обнаружить повышенный расход горючего. Также стоит обратить внимание на выхлопную трубу: отработавшие газы могут приобрести нехарактерный запах и изменить цвет — стать неестественно белыми или черными.

Звонкие металлические щелчки, исходящие от двигателя, могут свидетельствовать о явлении детонации, при котором горение топлива происходит не плавно, а волнообразно. Удар волны, которая движется с огромной скоростью, о детали камеры сгорания мы и слышим, как металлический цокот. Посторонний звук обычно усиливается при нажатии на педаль газа. Причина возникновения детонации — низкооктановое топливо, а также накопившийся нагар, который образуется при повышенном содержании в бензине примесей, той же серы.

Детонация — явление крайне вредное и даже опасное для двигателя. В результате взрывного горения топлива мотор испытывает буквально космические перегрузки. Чаще всего первой жертвой детонации становится поршень. Если продолжить движение и не принять меры, дело может дойти до разрушения механизма, и тогда автомобилю потребуется настоящая спасательная операция под названием «капремонт».

Спасти ситуацию сможет только «скорая автомобильная помощь» — эвакуатор и доставка в сервис. Там вредоносное горючее сольют из бака, промоют топливную систему, при необходимости — заменят фильтры и другие элементы сложного автомобильного организма.

Но, конечно, болезнь легче предупредить, чем лечить. А для этого — ни в коем случае не экономить на топливе и заправляться только на проверенных АЗС, которые не запятнали свою репутацию ни одной экспертизой.