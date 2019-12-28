Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

С 1 ноября этого года в Рязанской области официально стартовала объявленная на федеральном уровне мусорная реформа.

Раньше за все, что происходит с отходами, начиная от сбора, вывоза и заканчивая утилизацией и ликвидацией, отвечало множество организаций с совершенно разными целями и задачами. Несколько месяцев назад в рязанском регионе определили мусорного оператора — компанию «Эко-Пронск» — на которого и повесили все эти полномочия. Компанию связывают с именем экс- мэра Рязани Олега Шишова. Один из основных активов бывшего чиновника — действующая городская свалка в пригороде областной столицы.

Эта деталь, видимо, и сыграла важную роль при выборе оператора для Рязанского региона. Ведь главная цель федерального проекта — переход от захоронения мусора к его комплексной переработке. Проще говоря, тому, что мы ежедневно выбрасываем в контейнеры, авторы и исполнители реформы обещают вторую жизнь в виде новых полезных товаров.

В 2024 году на территории Рязанского района между селами Ивкино и Поленское планируется построить экотехнопарк. Ожидается, что новый комплекс будет перерабатывать 260 000 тонн отходов в год, а в федеральный и региональный бюджеты от этой кипучей деятельности за 20 лет поступит около 700 миллионов рублей налогов.

Экотехнопарк, как утверждают инвесторы, — это не свалка, а комплекс объектов и оборудования, предназначенный для обработки, утилизации и обезвреживания бытовых отходов с последующим производством из них промышленной продукции, а также топлива и энергии.

Общая стоимость строительства рязанского мусороперерабатывающего комлепкса составляет 3 млрд 345 млн рублей. Предполагается, что инвестор вложит только 10% от всей суммы, а для выплаты недостающих денег возьмет кредит. Для возведения парка планируется создать частно-государственное партнерство.

В России подобных объектов пока нет. Рязанский экотехнопарк может стать одним из первых полноценных комплексов по переработке мусора. На предприятии обещают наладить роботизированную сортировку мусора и производства из отходов промышленной продукции.

Из твердых коммунальных и промышленных отходов Рязанская область могла бы получать:

полуфабрикаты для бумажной промышленности.

продукты из полиэтилена.

биогумус для агросектора.

топливные брикеты.

щебенку.

добавки для строительных материалов.

сырье для стекольной промышленности.

Заметим, что нынешняя городская свалка в черте Рязани по действующим нормам должна быть ликвидирована. Но если закрыть сейчас полигон, то тысячи тонн рязанского мусора будет некуда девать. Рязань не Москва, и в другие регионы наши отходы никто вывозить не даст.

Временным компромиссом может стать документально оформленный вынос территории полигона за пределы административных границ Рязани. Но окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Тем временем в среднем за год жители Рязанской области выбрасывают 455,5 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Из них жители Рязани — 280 тысяч тонн. А экотехнопарк обещают построить только в 2024 году, и в ближайшее время проблема утилизации отходов едва ли станет менее острой.

Мусорная реформа предполагает также строительство семи мусороперегрузочных станций в Рыбновском, Скопинском, Ряжском, Сасовском, Шиловском, Касимовском и Спасском районах.

Мусороперегрузочная станция — это комплекс, необходимый для забора отходов из специализированной техники, прессования и перекладки в контейнеры, которые транспортируются в экотехнопарк на автомобилях большей вместимости. Участки для строительства этих станций на сегодняшний день еще не выбраны.

Успешность всего проекта будет зависеть сразу от нескольких факторов: финансового состояния инвестора, поддержки властей, в том числе в обеспечении кредитных и налоговых льгот, от воздействия будущего производства на окружающую среду, уровня охраны труда и промышленной безопасности. Никаких гарантий, что объект будет отвечать этим требованиям, пока нет.

У мусорного оператора, кроме строительства парка, немало и других задач. Достаточно напомнить, что более чем в сотнях населенных пунктов Рязанской области до сих пор не организован контейнерный сбор и транспортирование отходов. Пусть в них проживает всего около 10% населения области, но они нуждаются в комфортных условиях для сбора и утилизации мусора.

При этом оператор уже работает, но новым расценкам. С 1 ноября в наших квитанциях по оплате коммунальных услуг появилась новая строка. Тариф на вывоз мусора составил 95 рублей на человека. С 1 января следующего года « Эко-Пронск » обещал снизить его на 1,1 рубля.

Таким образом за год каждый из нас заплатит за мусорную реформу чуть больше 1 100 рублей. Оператор в этот же промежуток времени получит от 1,1 млн рязанцев (тариф оплачивают все зарегистрированные в том или ином объекте недвижимости граждане) более миллиарда рублей. Но вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.