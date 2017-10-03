Купить Volkswagen стало легче

В России уже два месяца действует программа поддержки для тех, кто хочет впервые купить машину или приобрести автомобиль для большой семьи. Официальный дилерский центр Volkswagen « Германия Авто » активно участвует в ней и приглашает всех желающих в свой автосалон, чтобы узнать подробности государственной поддержки.

В рамках программы государство оплачивает 10% первоначального взноса. Воспользоваться этим бонусом могут те, кто приобретает первую машину, а также водители, воспитывающие двоих или более несовершеннолетних детей.

Отмечается, что максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по этой программе, равна 1 450 000 рублей. Следовательно, сумма первоначального взноса составит 145 000 рублей. Это весьма существенная поддержка как для молодой семьи, так и для тех, кто приобретает автомобиль впервые.

Для участия в обеих программах необходимо иметь российское гражданство и водительское удостоверение. Программа «Первый автомобиль"* предполагает, что у покупателя раньше не было собственной машины.

Программа «Семейный автомобиль"** рассчитана на родителей, которые в 2017 году не взяли машину в кредит. Также отмечается, что автомобиль, приобретаемый в рамках этой акции, должен быть новым: 2016 или 2017 года выпуска.

Узнать условия покупки автомобиля по выгодной цене можно в дилерском центре Volkswagen «Германия Авто»

Официальный дилерский центр Volkswagen «Германия Авто» принимает активное участие в государственной программе и отмечает высокий уровень заинтересованности среди населения условиями поддержки покупателей.

Узнать условия покупки качественного немецкого автомобиля по выгодной цене можно в дилерском центре Volkswagen «Германия Авто» по адресу: Есенина, 1Б. Подробности акции и спецпредложений Volkswagen Вам также расскажут по телефону: (4912)95-55-59.

* Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015 . и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Первый автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового Volkswagen PKW: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн руб. при предоставлении двух документов.

Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев — 15,4% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Процентная ставка два документа: на срок от 12 до 36 месяцев — 16,8% годовых ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат клиента на уплату ПВ. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязуется не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями.

Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны на 24.07.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр. 1. www.vwbank.ru .

** Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015 . и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Семейный автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового Volkswagen PKW: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн руб. при упрощенном пакете документов.

Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев — 15,4% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Процентная ставка при упрощенном пакете документов: на срок от 12 до 36 месяцев — 16,8% годовых при ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, выплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат клиента на уплату ПВ. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей; не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением.

Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита.