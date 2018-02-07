Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Большинство горожан делает покупки примерно раз в неделю, закупаясь, что называется, по-крупному. Как правило, список включает в себя только самое необходимое. И лишь разбирая пакеты дома, мы обнаруживаем, что забыли купить приятные мелочи, без которых не обходится чаепитие с друзьями или просмотр любимого сериала.
Проблема решаема и для этого вовсе не нужно выходить из дома или офиса. Специально для тех, кто привык экономить время и бюджет, в Рязани начал свою работу интернет-магазин компании
На виртуальной полке снеки, вафли, печенья, крекеры, шоколадки, мармелад, зефир, семечки, сухари, чипсы, чай и другие товары по ценам ниже розничных. Всего более 400 видов изделий в ассортименте.
Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.
Регистрируемся и наполняем корзину
Сайт интернет-магазина
Здесь, надо признаться, мы еле остановились: кто-то требовал орехи, кто-то — мармеладных мишек и луковых колец. Но так как наша редакция дружная, решили не спорить и заказать всего понемногу. Удобным оказался и способ оплаты: курьер принимает наличные и карты.
Бесплатную доставку, кстати, можно заказать на определенное время. У нас это был обед. Но привезут и домой к важному матчу или к началу фильма. Качество продуктов отличное, подтверждаем.
Нам покупки в интернет-магазине KDV пришлись по душе: на походы в магазин никому отвлекаться не пришлось, мы с экономили время и деньги (продукция напрямую от производителя оказалась дешевле от 10 до 20%).
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