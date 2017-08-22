Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о своем новом объекте премиум-недвижимости в Рязани — клубном доме « Легенда Горького ».

Созидательная эстетика архитектуры

Что есть «эстетика» для современного общества? Как отражается эстетическая составляющая на рынке строительства premium-класса? Актуален ли принцип созидания в реалиях сегодняшнего дня?

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

При выборе недвижимости уделяется все больше внимания критерию эстетики внешнего облика здания. Так, дома, выполненные по индивидуальному проекту, с насыщенным декором фасадов, просторными и элегантными входными группами из натуральных материалов, будут более востребованы у искушенного клиента, не желающего идти на компромисс с самим собой.

Наряду с эстетикой одним из важнейших принципов современного строительства недвижимости является принцип созидания. Для команды проекта главным аспектом при создании архитектурного решения являлось желание сохранить особую располагающую атмосферу исторического квартала.

Фасад особняка изыскано украшен белоснежными пилястрами и капителями, затейливыми розетками с растительным мотивом, просторные остекленные лоджии высотой более двух метров и тонкие четкие линии панорамных витражных окон придают воздушность и изящность всему комплексу наряду с ночной подсветкой, разработанной по индивидуальному заказу — фасадное освещение не оставит равнодушными ни горожан, ни жителей дома «Легенда Горького».

Приватность

Что такое концепт «приватности»? Как он проявляется в условиях насыщенной городской жизни? И где найти в «малом центре» свое особое место, скрытое от лишних взглядов и суеты?

Прежде всего, приватность — это наличие особой уединенной атмосферы во владениях жильцов, которых объединяет нечто большее, чем просто дом — это общие ценности, похожие представления о стиле жизни, комфорте и уюте.

Уединенность даст каждому ощущение особого статуса закрытого клубного сообщества со своими сложившимися традициями и правилами.

Исключительное преимущество клубного особняка — это небольшое количество квартир. Ведущие специалисты международного рынка недвижимости сходятся в едином мнении — количество квартир не должно превышать 30, чтобы не противоречить концепту приватности и тайны частной жизни.

20-квартирный дом «Легенда Горького» представляет собой предложение в высшем ценовом сегменте на рынке недвижимости нашего региона, дом для настоящих ценителей не только недвижимости, но и условий комфорта.

Одной из целей инвестиционно-строительной группы «Мармакс» является создание максимально комфортной атмосферы для владельцев квартир в «Легенде Горького» посредством усиленных мер безопасности.

Особое место

«Память места» — метафора или реальность? Можно ли прочувствовать атмосферу Губернской Рязани XIX века, живя в современном особняке?

Современный особняк в самом сердце города, в центре светской жизни, вблизи театров и скверов, рядом с архитектурной жемчужиной Рязани — Рязанским Кремлем… Оказавшись в этой атмосфере, вам уже не захочется покидать на долгое время свой дом, а вечерние пешие прогулки станут для вас семейной традицией.

Безусловно, «память места» существует, сохраняясь в веках, несмотря ни на какие изменения облика современного города, это особая энергетика, вдохновлявшая не одно поколение великих людей.

Клубный дом «Легенда Горького» — одно из мест, наполненных богатой историей и сильнейшей энергетикой, накопленной за долгие столетия.

Мясницкая улица (улица Горького) была одним из центров образования и науки. В 1870 году здесь открыли Мариинскую классическую женскую гимназию, в 1901 году начала работу Частная женская гимназия Веры Павловны Екимецкой, воспитанницы которой получали обширные знания о культуре, науке и истории своей малой Родины. На этом история образовательных учреждений не заканчивается.