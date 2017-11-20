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Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о недвижимости для самых взыскательных на примере клубного дома премиум-класса «Легенда Горького».
Дом находится в историческом центре города.
«Тихая улица Горького с ее уютными тенистыми дворами, наполненными особой располагающей атмосферой, именно здесь возводится 20-квартирный клубный дом премиум-класса „Легенда Горького“ — рассказали в инвестиционно-строительной группе „Мармакс“ о проекте.
Дом находится в окружении скверов и городского парка, что скрывает его от шума и суеты.
„"Легенда Горького“ — удивительное место, расположенное всего в нескольких километрах от Рязанского кремля, именно здесь находятся настоящие архитектурные украшения города, известные каждому из жителей Рязани: гимназия Екимецкой, здание горадминистрации, Рязанская областная филармония», — отметили преимущества расположения дома.
Благородство форм
Как подчеркнули в компании, дом премиум-класса «Легенда Горького» элегантен и амбициозен одновременно. Классические формы современного городского особняка, природная цветовая гамма, искусная проработка деталей растительного орнамента декоративных розеток, изящные тонкие линии кипенно-белых колонн, легкость панорамного остекления французских окон лоджий, архитектурное освещение — составляющие запоминающегося авторского образа клубного дома «Легенда Горького»
«Совершая вечернюю прогулку, рязанцы не смогут не заметить архитектурный акцент в образе клубного дома — фасадную подсветку — лучи прожекторов на фасаде дома выгодно подчеркивают детали экстерьера и фактуру природных материалов отделки, добавив немного пикантной загадочности и приватности пространства», — рассказали в «Мармаксе» об уникальном дизайне дома.
Приватный комфорт
«Легенда Горького» — дом, который в полной мере соответствует концепту приватности частной жизни.
Как отметил «Мармакс», клубный дом премиум-класса способен не только подчеркнуть образ жизни его жильцов, но и объединить их в особое клубное сообщество единомышленников со схожими взглядами и мнениями.
«Приватная атмосфера делает клубный дом по-настоящему особенным и неповторимым — 20 уникальных квартир с возможностью объединения нескольких в одну, в которой можно разместить все самое необходимое и даже больше, для создания комфорта такого уровня, к которому привыкли владельцы квартир в „Легенда горького“», — отметили в компании.
Современные технологии позволят насладиться тишиной дома в вечернее время суток. В доме есть просторные келлеры и удобный подземный паркинг, что позволят разместить автопарк и необходимые аксессуары для него.
«Наличие многоуровневой системы безопасности предотвратит попадание нежелательных лиц на территорию клубного дома», — подчеркнули в организации.
На территории также находится сквер
По словам представителей компании, это неотъемлемый атрибут домов класса-премиум, место для размеренных прогулок с детьми, зарисовок на мольберте или чтения любимой книги.
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