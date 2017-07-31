Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о клубном доме премиум-класса

Исторический центр Рязани, благородная классика, высокий статус, изящный стиль и индивидуальность — клубный дом « Легенда Горького ».

Инвестиционно-строительной компанией «Мармакс» проведена ювелирная работа на стадии планирования уникального для нашего региона проекта — клубного дома premium-класса «Легенда Горького», процесс разработки выполнен с особым уважением к историческому прошлому Центра нашего города.

Клубный дом «Легенда Горького» располагается в историческом центре Рязани, на слиянии улиц Горького (Мясницкой) и Свободы (Владимирской) с отлично развитой транспортной сетью.

Исключительность положения

За счет малоэтажности здания — 5 этажей, дом искусно впишется в живописный квартал с архитектурными памятниками и элегантными особняками. Стоит отметить, рядом находятся школы и гимназии, колледжи и университеты, неразрывно связанные с историей Рязани, великих полководцев, политических деятелей, поэтов, живописцев и прозаиков, живших на Рязанской земле. Ваши дети получат настоящее русское классическое образование.

Живя, именно в этом доме, Вы всегда найдете время на пешие прогулки, заново восхититесь архитектурными памятниками прошлых столетий, посетите последние премьеры театров, оцените изысканную кухню ресторанов, расположенных поблизости.

Эстетика архитектуры

Архитектурное решение было разработано специально для этого места по авторскому проекту. В эстетике фасада соединены доминирующие стили исторической эпохи начала XX века — арт-нуво и неоклассицизм. Декоративные элементы исторического фасада здания подчеркивают фактуру натуральных материалов, выбранных для внешней отделки, что придает легкий и изысканный вид.

Четкие линии экстерьера здания выделяются солнечными бликами днем и выразительной подсветкой в вечернее и ночное время, что не оставит равнодушными прохожих и гостей комплекса. Дом «Легенда Горького» по праву займет свое место в ряду архитектурных жемчужин города.

Продуманная безопасность и комфорт

Думая о комфорте будущих жильцов элитной недвижимости, компанией «МАРМАКС» предусмотрено оснащение дома бесшумными лифтами OTIS с прямым доступом в подземный паркинг, количество машиномест в котором полностью удовлетворит владельцев квартир.

Одним из ключевых показателей комфорта является — безопасность. Застройщик подошел с особым вниманием к реализации этого важного аспекта — клубный дом «Легенда Горького» оснащен многоуровневой системой безопасности: видеонаблюдение, контроль и управление доступом.

Единое социальное окружение также является немаловажным фактором безопасности и комфорта будущих владельцев квартир комплекса и отвечает требованиям недвижимости premium-класса.

Одинаковый социальный статус жильцов и небольшое количество квартир, в полной мере создают атмосферу закрытого клубного сообщества.

Shell&Core

Клубный дом «Легенда Горького» возводится по монолитно-кирпичной технологии строительства, которая обладает рядом преимуществ, главным из которых является возможность объединения комнат и квартир.

Квартиры в доме-клубе передаются в состоянии «Shell&Core» — с полностью выполненными ограждающими конструкциями (стены, кровля, установленные оконные и дверные заполнения проемов и т. д. ), оконченным строительством, помещениями общего пользования. «Shell&Core» является одним из главных критериев премиального класса недвижимости.

Стоит отметить, стены периметра квартир отделаны высококачественной штукатуркой и обеспылены, что позволяет проводить любые работы по декоративному оформлению стен дизайнером без возникновения технических нюансов.

Особое место

Клубный дом «Легенда Горького» сочетает в себе уникальные преимущества элитной недвижимости. Это место силы, вдохновляющее не одно поколение великих людей.

Клубный дом «Легенда Горького» — особое чувство жизни.