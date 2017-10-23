Компания «Мармакс» рассказала о готовых домах в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово

Задавались ли Вы вопросом — способен ли дом отразить ваш образ жизни, ваш стиль?

Собственный загородный дом — идеальное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в свободное от работы время. Поэтому, дом должен отвечать не только высоким функциональным требованиям, но и соответствовать эстетическим предпочтениям его владельцев.

Просторная терраса с камином, тепло от которого растекается во всём пространстве, рядом с ним дровница, расточающая терпкий запах сухого дерева. Каждое утро за окном Вас встречает густой хвойный лес, прогулявшись по которому, так приятно вернуться в свой любимый загородный дом в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово .

Традиционно, загородный дом — это средоточие тепла и уюта, это место для всей семьи, где каждый найдет для себя тихий уголок для чтения интересной книги, для зарисовок о загородной жизни на своем мольберте, для созерцания первозданной природы, сидя на террасе у камина, а вкусные мастер-классы от мамы в просторной кухне, где все под рукой, станут отличным воспоминанием из детства для ваших детей.

Живя в загородном доме, вы стремитесь окружить себя аутентичными предметами интерьера, отражающими ваш тонкий вкус или же напористый характер. Выразить свой собственный стиль можно не только в дизайн-проекте интерьера, но и во внешнем облике дома, с помощью цветовой палитры материалов для оформления фасада и элементов декора.

Основополагающими элементами стилистической концепции коттеджного поселка являются природное окружение и интерпретация образа жизни активной европейской семьи — совместные велопрогулки, семейные пикники на собственном участке под раскидистой елью, вечерние и утренние пробежки по Алекановским красотам, мимо соседских домов в «Сказка в Лесу» Алеканово, выполненных в природных коричневых оттенках.

Готовые домовладения в «Сказка в Лесу» Алеканово запоминаются своим внешним видом: светлые ставни-жалюзи, деревянные элементы ограждения террасы белоснежных тонов, контрастно подчеркивают стены дома и крышу, выполненные в красно-коричневой гамме — весьма популярной в Западной Европе — Германии, Франции и Швейцарии.

Возможно ли создать проект дома, отвечающий требованиям функциональности, комфорта и образа жизни будущего обладателя загородной недвижимости?

На стадии разработки концепции загородного строительства коттеджного посёлка «Сказка в Лесу» Алеканово, компанией « Мармакс » был продуман с особой точностью технический и инженерный аспект, отвечающие тенденциям в функциональном оснащении загородных домовладений.

Готовые проекты домов , в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово имеют современный инженерный конструктив и систему коммуникаций. Отметим, на территории поселка линии электрификации и газоснабжения проведены под землей, что не нарушает общую картину природного окружения и построенных домовладений.

Дом, построенный по проекту инженеров-проектировщиков компании «Ммармакс», представляет собой жилое пространство, где каждый метр несет в себе утилитарный смысл и используется в полной мере, открывая новые возможности для реализации комфортного для проживания планирования.

Особой популярностью пользуется проект дома с просторной террасой и, как дополнение, камином — дом «Престиж». Открытая терраса станет отличным местом для вкусного летнего завтрака или для семейного отдыха теплым осенним вечером с интересными рассказами и горячим чаем под треск поленьев .

«Сказка в Лесу» Алеканово — это ответ на возникающие потребности современного покупателя в комфортной и функциональной среде для жизни, отражающей сложившееся мировоззрение и стиль потенциального владельца загородной недвижимости.