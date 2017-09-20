Компания «Мармакс» представила авторский проект архитектурной подсветки комплекса бизнес-класса «Наследие»

Архитектурная подсветка и ее предназначение? С какой целью подсвечивается фасад? Какие варианты подсветки использованы в оформлении жилого комплекса «Наследие»?

Около городских парков и Рязанского Кремля, расположился жилой комплекс бизнес-класса « Наследие », запоминающийся своим выразительным обликом, отличающимся от окружающей застройки улицы Чапаева и Маяковского.

Благодаря выдержанному стилю — приемнику классических форм, «Наследие» выполнен в светлой гамме, построенной на сочетании природных оттенков, дополненных изящными стеклянными поверхностями панорамных окон и лоджий, что придает всему строению ощущение легкости и изысканную элегантность. В вечернее и ночное время добавить необходимую глубину и контрастность элементам декора комплекса, сможет архитектурная подсветка, разработанная по индивидуальному проекту.

У владельцев квартир комплекса «Наследие» есть уникальная возможность любоваться ночными видами центра города

Архитектурная подсветка создана подчеркивать преимущества в экстерьере зданий театров, музеев, старинных дворянских усадеб и совершенно новых комплексов, созданных в тенденциях современности, опирающихся на опыт прошлых поколений, чему служит примером жилой комплекс «Наследие».

Для более эффектного образа комплекса «Наследие» была разработана сложная комбинированная система архитектурного освещения, сочетающая в себе элементы локального освещения, скрытой и контурной подсветки, что, в свою очередь, направлено для четкой прорисовки границ выдающегося декора, для придания визуальной контрастности и объемности деталей фасада.

Современная комбинированная архитектурная подсветка, используемая на фасаде комплекса, имеет ряд особенностей, прежде всего, она отличается экономичностью в использовании и неограниченным сроком эксплуатации. Благодаря новым технологиям, создается, достаточно, сложное переплетение световых лучей.

Прием локального освещения был выбран неслучайно в дополнение к скрытой и контурной подсветке. Точечное подсвечивание используется для акцентирования с помощью света, определенных деталей декора, которыми сдержанно украшен жилой комплекс «Наследие». При этом источник освещения находится непосредственно на фасаде.

Возрождая отношение к дому как к произведению искусства, мы вдохновлялись классическими канонами архитектуры, где каждая деталь символична и наполнена глубоким смыслом. Мы стремимся создать не просто жилой комплекс, а настоящий дом бизнес-класса, с оригинальным и запоминающимся стилем, современным инженерным оснащением, продуманным паркингом и просторными жилыми smart-пространствами.

У владельцев квартир комплекса «Наследие» есть уникальная возможность любоваться ночными видами центра города и фасадным освещением комплекса из панорамных окон и просторных лоджий. Архитектурная подсветка станет одной из главных тем в беседе с гостями, пришедшими в «Наследие».

Объекты компании «Мармакс» отражают в себе уникальную архитектурную идею и дизайнерский замысел и, что немаловажно, формируют удобную и комфортную среду для жизни.